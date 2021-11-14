好痕呀！　慾火高漲心癢癢

踏入秋冬，天氣變得乾燥，皮膚好易痕癢，但有一種「痕癢」係發自內心，仲要係一年365日都會出現，但凡身心成熟嘅男女，就有機會中招。講緊嘅係由慾火高漲引起嘅心癢。話時話，喺情色世界入面有唔少令人「痕癢」（Itch）嘅字眼同影片，以下就為大家逐一介紹吧！

Itchiness 專指性慾強

「Itch」有痕癢嘅意思，但其實亦可解作渴望獲得性滿足，而由呢個英文字衍生嘅俚語「Itchiness」，可解作有強烈性慾，俗啲講句，即係鹹濕咁解！講起痕癢，唔少人都會諗起「七年之癢」呢個俚語，原來出處係嚟自1955年由美國性感女星瑪麗蓮夢露主演嘅電影《The Seven Year Itch》，故事講述已婚男人喺婚後7年有極大機會出軌，而隨住電影大賣，片名就成為婚後多年出軌嘅代名詞。

Itchy Feet 賤男代名詞

冇得滾就會身痕嘅人夫，原來有個特定嘅情色俚語嚟形容，就係「Itchy Feet」，當中嘅「Feet」字，暗指男人嘅兵器，同「Itchy」呢個單字擺埋一齊，可直譯為「痕癢兵器」，暗指嗰啲下半身長期蠢蠢欲動嘅男人。至於經常諗住紅杏出牆嘅人妻，一樣有專屬俚語，就係早喺17世紀出現嘅「Itching Jenny」，當中嘅「Jenny」暗指女性，換言之可譯作身痕嘅女人，點樣止痕就留番畀大家慢慢想像吧！

《Seven Year Itch》 偷食經典作

自從《The Seven Year Itch》呢套電影出現後，唔少男女都用咗片名作為偷食嘅藉口，有見及此，美國片廠Adam & Eve喺2004年推出四仔版《Seven Year Itch》，仲被視為偷食題材嘅經典作。首先，影片由四仔名導Roy Karch執導，佢擅長以浪漫嘅色彩同有趣嘅劇情嚟包裝四仔，令人好似睇緊愛情電影一樣。其次，片廠搵嚟天后級脫星Katie Morgan孭飛，呢位女星喺今年入選XRCO名人堂，實力有幾勁可想而知。劇情講述Katie Morgan喺婚後7年，抵受唔住肉體同情感空虛，開始偷食。迷人嘅外形，精湛嘅演技，加上入肉嘅床技，將空虛人妻對性愛嘅渴求活現大家眼前！

同場加映：痕癢癡女森本亞美

一身騷味係癡女嘅特徵，講到近年最叻演出好色癡女嘅日本AV女優，不得不提喺1999年出生嘅森本亞美，而呢套由Aurora Project Annex推出嘅作品《SEX狂的制服美少女》，更加係佢嘅代表作之一。呢套作品之所以被AV迷追捧，除咗因為亞美嘅演技入型入格，完全表現出嗰種色心痕癢嘅感覺，佢對35G白滑巨乳更加係勁吸睛！

講番阿妹嘅AV生涯，始於2019年，當時以SOD專屬女優身份出道，同年9月轉做企劃單體女優，但唔知係咪演出過於密集，今年2月突然宣布引退，令唔少AV迷大感錯愕。