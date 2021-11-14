古巨基首次唱歌畀囝囝聽：問吓佢鍾唔鍾意先！

日前有消息指歌手古巨基將參加今年除夕大型晚會作復工頭炮，原來昨晚（13日）他已急不及待「出山」高歌，參加慈山寺的《一念一花音樂會》演出，跟中樂團合作演繹3首歌，他說：「自疫情以來我都未出過嚟唱歌，好感謝有呢個機會，我覺得開心同榮幸。」他選唱《花灑》和《愛得太遲》，並說：「我主要唱流行曲，為準備今次演出，發現我做音樂歷程中呢2首歌幾有意思同大家分享，前者係講關於放下執着，後者係關於珍惜。」他翻看自己過往的歌曲，發覺都有不少關於人生題目的作品，希望大家有所啟悟。

他還透露囝囝Kuson也身在現場，開心地說：「喺疫情期間我好珍惜緣分，特別係家人，我個仔都有喺現場，佢係第一次聽爸爸唱歌，等陣問吓佢鍾唔鍾意先。」他最後送上一曲《心經》作完結。

《聲夢傳奇》學員表演

其實除了基仔，當晚還有《聲夢傳奇》學員炎明熹（Gigi）、詹天文（Windy）和孫漢霖表演，Gigi在社交網分享第一次跟香港中樂團一起表演感到榮幸，她寫道：「今次唱的風格跟以往也非常不同，希望大家會喜歡。雖然今天狀態不是太好，但真的很享受這個表演的感覺，還是那句……很神奇。」她還在後台跟Windy合照，而Windy也開心有機會參與今次演出，她形容這種感覺很不同，她指該處的風景很美，讓她有一種心靜的感覺，她說：「這次是一個很寶貴的經驗，我會繼續努力，嘗試更多不同的曲風。」