【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月十一丁卯火定日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：嫁娶、移居、開業

忌：理髮、修甲、修井

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、3、5、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座

處事不應情緒化，易拖低效率，惹上麻煩。

金牛座

耐性與專注力不足，工作情緒易被私事干擾。

雙子座

工作運不錯，很多事要處理，淺黃色助增運。

巨蟹座

財運一般，花錢不夠理智，小心入不敷支。

獅子座

別把閒言閒語放在心上，多用橙黃色有着數。

處女座

迎來愉快的一天，生活上沒有甚麼能困擾你！

天秤座

不乏與人互動的機會，謹記待人要保持謙遜。

天蠍座

不要把所有事攬上身，宜向信賴的朋友求助。

人馬座

說話要注意用詞語氣，有利拓展人脈網絡。

山羊座

腦筋轉數快，應變力強，營商投資均有利。

水瓶座

保持正面心態，即使遇到煩惱與壓力也不怕。

雙魚座

求財忌心急，盲目追求高回報有可能中伏。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）猴 正財旺

（跌）雞 難題多

鼠

缺乏耐性，行事急於求成，小心出意外。

牛

多勞多得，事業發展可望更上一層樓！

虎

事業發展朝正確方向，收入回報成正比。

兔

精力充沛、面對困難有愈戰愈勇的氣勢。

龍

人緣欠佳，工作遇阻滯，切忌剛愎自用。

蛇

頭腦精明，行動力強，具備贏家氣質。

馬

小心駛得萬年船，勿因忙碌而忽略細節。

羊

人氣上升，活力十足，易獲得貴人提攜。

猴

正財運上升，聯誼會友可帶來發展機遇。

雞

是日沖煞，棘手難題頻生，士氣受打擊。

狗

運勢強，工作表現如虎添翼，備受讚賞。

豬

貴人運強，出席交際場合可獲有利資訊。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

氣乘風則散，界水則止

「風水」二字最早見於經典著作《葬經》，經曰：「氣乘風則散，界水則止。古人聚之使不散，行之使有止，故謂之風水。」這段話正好指出風水的定義。

上期跟大家分享選擇家居坐向納氣與我們的關係，當然不是三言兩語就能解釋得清楚，畢竟中華文化流傳幾千年，而且先哲不停修正和從實戰中累積經驗，加上每個人有不同需要，所以不能單憑某大師在廣告或分析某地區的說法，就能找對風水住宅。

好快就到2024年，將進入下元九運，以南方為正神，以北方為零神，是時候要找或改變之前的八運家宅。只要找對「迎運開門」，可收正神旺氣，對工作、財運、健康均有幫助，而九運是以南方開門為迎運開門。另外，有所謂「零神收水」，這位置最適宜收水（見水），八運時在西南，九運時則北方，換言之，北方見水（例如水庫、泳池等等）可以迎運兼收到財富，亦可在花園北方加個水池。

說到風水的效應，不論任何人只要合適地借用真風水的布局助力，可望趨吉避凶，雖則各人的得效程度有所不同，但分別只在於命好者可錦上添花，命不好者則能雪中送炭。

認識自己的命（八字），可知自己一生的喜忌，適時進退而又懂得風水，可使人明白如何增強運氣。