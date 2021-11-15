舊愛大聯盟丨Baby阿Sa夾擊玩隔離　陳偉霆拖女反擊

男星陳偉霆曾分別與Angelababy及蔡卓妍（阿Sa）熱戀，前晚（13日）3人在深圳同場出席活動，因一張大合照而上演一幕左閃右避的世紀尷尬場面！激罕晒「壽桃胸」搶Fo的Baby，與阿Sa不約而同出招「隔離」陳偉霆，拒絕埋身；而陳偉霆則拉楊冪做「人肉護身符」，定驚兼解窘！

與舊愛同場已尷尬，一來更是打孖上，一個是曾拍拖5年的阿Sa，另一個是曾熱戀4年的Baby，今次左Baby右阿Sa，陳偉霆點算好？陳偉霆前晚偕合演熱播劇《斛珠夫人》的楊冪，在深圳以情侶檔姿態十指緊扣出席活動，期間身穿低胸裙的楊冪被裙腳絆倒，幸有男方扶實，不致出洋相。

陳偉霆兩大舊愛Baby與阿Sa在大會巧妙安排下前後腳現身紅地氈，孤軍作戰的Baby一副戰鬥格，以Deep V晚裝激罕狂拋「壽桃胸」，驚喜度爆燈！至於阿Sa雖未如Baby「胸」猛，但仍交足功課，騷香肩兼晒事業線。

及至晚宴上，兩女與陳偉霆都是各自一枱零互動，怎料尾聲大合照時，終逃不過「世紀尷尬」場面！當眾人上台埋位時，陳偉霆站在中間，Baby與他隔空對望後即愈行愈遠，但男星李現及大會司儀「唔通氣」，多次邀請她站在中間，Baby隨即耍手擰頭，並叫其他嘉賓「補位」，表現不安，更拉着裙襬多次急得原地轉圈。

雙手插袋、靜觀其變的陳偉霆見狀，急拉楊冪站在身旁，做「人肉護身符」定驚兼解窘！此時Baby再被邀請站在楊冪身旁，與陳偉霆相隔一個身位，但她依然不願意，令夾在中間的楊冪左右為難。在Baby你推我讓之時，阿Sa醒目地悄悄「靠邊站」，最終Baby成功「隔離」陳偉霆，保持6個身位距離，至於阿Sa更厲害，隔足12個身位！

今次「世紀同框」火速成為網民熱話，並出現「#陳偉霆左Angelababy右阿Sa」等相關熱搜，網民「食花生」笑說：「比和前任同台更尷尬的，是和兩任前任同台！」、「Baby躲陳偉霆？第一次看她在台上這麼轉圈圈！」、「陳偉霆最應該感謝的是楊冪！」