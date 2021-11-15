4年冇踏頒獎台　C AllStar預演攞組合金獎

組合C AllStar昨晚（14日）於九展舉行音樂會，甫開騷先帶來《集合吧》，全場Fans即High爆起身狂嗌，氣氛一下子推至最高點！後帶來首次演唱的新歌《還有48小時》，唱完4子跟Fans打招呼，繼而講到《還》MV中他們「HeHe味濃」不停互咀，台下Fans即大叫：「咀佢！咀佢！」陳建安（On仔）大笑說：「婚禮現場咩？錫佢？啲姨媽姑姐坐喺下面咁，哈哈！」然後他將個頭湊埋去Jase，豈料被Jase「突襲」錫嘴，Fans睇到興奮尖叫，On仔續大口氣話：「錫咪錫！呢個MV之後我豁咗出去！」

期間他們又抵死扮於《叱咤》頒獎禮攞組合金獎，更自製大會宣布獎項的聲效，甚為搞笑！之後On仔表示獲媽咪、二家姐捧場，再Warm爆示愛：「媽咪每次嚟睇我嘅騷都會Set行個頭，之前開騷都冇好好咁多謝佢哋，依家要好好多謝佢哋！近排同佢去覆診，佢話好驚會阻住我、累到我，其實只有工作阻到我同你嘅相處，我大個仔識安排時間，I Love You！」緊接唱出《家書》送給媽咪，冧爆全場。

唱《記住我們》前，On仔指首歌原是已故前無綫藝人陳積榮的求婚歌，但他半年前因肺癌病逝：「可惜佢做唔到呢件事，輾轉之下佢透過朋友搵到我哋完成呢首歌，今晚就送畀女主角（Lillian），佢都有喺現場。」而到音樂會尾聲時，4子開心宣布將於本月26日推出新碟，直言足足用了一年時間籌備，更率先演唱由On仔作曲、首次替組合監製的新歌《北極熊的遺言》。完騷後Fans遲遲不肯離場，C AllStar惟有再出場獻唱日前於電影《梅艷芳》首映暨音樂會時唱的Medley，不過看來未能止Fans「耳癮」，4子最後要二度Encore，唱出《從當天到今天》。

完成音樂會後受訪，4子笑言自己未唱夠喉同時Fans亦未聽夠喉，其中On仔表示事前冇諗過要Encore，所以即興「加碼」心情都好High，而King指兩度Encore目的是想好好多謝Fans支持，因為今次抽飛難過買紅館飛。

講到On仔Sweet爆於台上向媽咪示愛，他說每次有家人於台下支持都覺得好開心，打趣問媽咪見到他被Jase咀嘴可有嚇親？他笑話：「我又冇問佢喎！」Jase慘爆說：「頭先喺後台影相，Auntie冇望過我一眼⋯可能佢覺得『豈有此理呀！咀我個仔！』。（Auntie嬲咗你？）對唔住呀！安媽！安媽、家姐，Sorry！」On仔接話媽咪好Open，相信她不會介意：「不過唔好學我哋，大家要防疫呀！」問到Jase為何突然有錫On仔舉動？他矛頭直指關On仔事：「頭先係佢喺台上面叫話咀㗎！又哄到個頭咁埋！」On仔笑說：「講起新歌MV，諗住玩吓Hold多一、兩秒，點知佢突襲錫埋嚟！（有冇嚇親？）我有呀，哈哈！」Jase抵死笑言繼之前於MV錫過釗峰，是晚再咀埋On仔，希望下一個騷可以向King埋手，便可集郵成功！笑問之後可會將行動升級再激啲？King取笑兄弟：「佢都係逢場作興啫！」

談到4子快將出新碟，他們謂是次難得收錄12首歌，其中新歌《北極熊的遺言》是On仔作曲、監製，說錄音時希望搵到各兄弟最溫柔的一面，最後成功做到，因為有好多人聽完首歌都以為他們跟女歌手合唱，誤將King「變性」：「溫柔到盡頭便是剛！」

再問到是否想攞組合獎到於台上預演一次？釗峰搞笑話：「畀我哋自High吓先啦！」On仔接話C AllStar有4年冇踏上過頒獎台，希望今年可以上台唱到歌畀大家聽：「要唱歌就要攞獎，組合金獎、歌曲獎先唱到。（最大競敵？）都冇話敵唔敵，最緊要大家一齊參與，令樂壇氣氛更好。」