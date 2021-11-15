丁噹清邁艷遇多　咩原因依然脫單無果？

「全民情歌天后」丁噹完成工作後，給自己放假，在泰國清邁一個人旅行，過了7天的慢活充電生活，出發前她收到公司送上「孔雀開屏」游泳圈，寓意她在充電之餘能譜出異地戀情，順利脫單，果然豔遇不斷，只是丁噹自我保護意識太強，脫單無果。其實丁噹此行唯一目的是到清邁追思鄧麗君，她說：「從小就喜歡聽鄧麗君的歌，駐唱時也常唱的歌，心裏一直有個聲音指引我去。」因此一到清邁，丁噹第一站就到美平飯店，也特別準備了一把西湖扇獻給鄧麗君，感謝她帶給音樂人生歷程重要啟發。她並在一間廟宇放水燈祈福，希望《搭錯車》演出成功。

丁噹如何過慢活的7天？她說：「前一天臨時想去哪就去哪，一天去一個景點，一天做一件事，睡飽運動下午出門，所以總是有很多驚喜。」包括吃榴槤及遊夜間動物園，最搞笑是她一度於動物園內迷路，幸遇上從廣州來的小妹妹指點，直接當起導遊，牽着她的手一起遊覽動物園。旅遊期間更有艷遇，不時有外籍男搭訕，她說：「雖然對方很帥，但這樣還是讓我有點怕怕的。」還有一次遇到熱情的畫家，替她畫畫像，還說可當地陪她玩；另一次當時下起大雨，丁噹鞋子全濕，她隨意找了間店買鞋，店員頻跟她聊天，還約她喝咖啡，及要她社交網，最終被丁噹婉拒，她笑說：「因為人在異鄉不熟悉城市，還是會自我保護一點。」雖然在清邁桃花連連，但仍脫單無果。