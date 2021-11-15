【心理測驗】隱藏在圖中的性格密碼

世界上有很多神奇的現象，其中以各式的視覺圖最普遍，明明看的是同一張圖，但不同人看就會得出不同的答案，不過與腦袋同樣複雜的還有人心，有時候連我們自己都未必能了解清楚內心所想，那不如這次試試交給腦和眼幫你選擇答案。日本知名短視訊頻道「幸せ＊Style」有一個據說超級神準的心理測驗，憑一張圖就可以看出你的隱藏性格，至今已有近240萬人玩過，大家一起來看一看吧！

【問題】

請憑直覺，選出你在下圖中第一眼看見的是甚麼？

A.兩棵樹

B.詭異的手

C.面向後方的女性

D.面向後方的少年

【結果分析】

A.有遠見且溫柔

如果你先看見樹，你是一個視野廣闊且具有先見之明的人，習慣把目光放在未來，對自己的人生規劃有明確打算。在社交上，你待人溫柔體貼、個性隨和，因此受到很多人的歡迎，但對人毫無戒心的你，很容易被人欺騙和利用，交友時需要更加謹慎。

B.個性獨特且獨立

你先看見手，可見是一個充滿個性的人，個性獨特，擁有自己的一套世界觀。正因為有着如此獨立的個性，所以真正理解你的人不多，但你亦會堅持自己，不輕易改變。與眾不同的思維，令人能想出不一樣的構想或意見，成為突破瓶頸的一條路，所以不要輕易氣餒，要相信自己啊！

C.個性難以掌握

先看見女性的你是一個「天然呆」，經常有一些天馬行空的想法，又或離地的建議令人摸不着頭腦。但如此創意的念頭，可以為身邊的人帶來新的靈感和想法，而且這些個性亦令身邊人覺得有趣，呆呆的性格亦令人想要親近，因此人際關係相當不錯。

D.理性且具創作力

相比之前的答案，較少人會先看見少年，你是一個性格穩重且情商很高的人，情緒起伏不大，令身邊人擁有滿滿的安全感。雖然外表看起來穩如泰山，但內裏善於思考和觀察，富有創造力和想像力，經常能提出很好的想法或作品，才華和理性並存，令你充滿反差的魅力，獲得別人的好感。