EMA：Ed Sheeran奪最佳歌手　後台同Rita Ora玩chok甫

樂壇盛事《MTV歐洲音樂錄影帶頒獎禮》（EMA）周日（14日）於匈牙利首都布達佩斯舉行，以七彩西裝示人的英國男歌手Ed Sheeran，奪得最高殊榮「最佳歌手」與憑《Bad Habits》奪得「最佳歌曲」，他於頒獎禮後台與英國女歌手Rita Ora以及其《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnorok）新西蘭導演男友Taika Waititi大chok甫士，非常生鬼！

【EMA得獎表】

最佳歌手：Ed Sheeran

最佳流行歌手：BTS

最佳歌曲：Ed Sheeran《Bad Habits》

最佳音樂錄影帶：Lil Nas X《MONTERO (Call Me By Your Name)》

最佳合作：Doja Cat ft. SZA《Kiss Me More》

最佳新人：Saweetie

最佳電子歌手：David Guetta

最佳搖滾歌手：Måneskin

最佳另類歌手：YUNGBLUD

最佳拉丁歌手：Maluma

最佳Hip Hop歌手：Nicki Minaj

最佳K-Pop歌手：BTS

最佳組合：BTS

最佳突破歌手：Olivia Rodrigo

最佳歌迷：BTS

最佳正能量音樂錄影帶：Billie Eilish《Your Power》

最佳英國與愛爾蘭歌手：Little Mix

最佳美國歌手：Taylor Swift