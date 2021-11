EMA：Ed Sheeran奪最佳歌手　後台同Rita Ora玩chok甫

樂壇盛事《MTV歐洲音樂錄影帶頒獎禮》(EMA)周日(14日)於匈牙利首都布達佩斯舉行,以七彩西裝示人的英國男歌手Ed Sheeran,奪得最高殊榮「最佳歌手」與憑《Bad Habits》奪得「最佳歌曲」,他於頒獎禮後台與英國女歌手Rita Ora以及其《雷神奇俠3:諸神黃昏》(Thor: Ragnorok)新西蘭導演男友Taika Waititi大chok甫士,非常生鬼!

【EMA得獎表】

最佳歌手:Ed Sheeran

最佳流行歌手:BTS

最佳歌曲:Ed Sheeran《Bad Habits》

最佳音樂錄影帶:Lil Nas X《MONTERO (Call Me By Your Name)》

最佳合作:Doja Cat ft. SZA《Kiss Me More》

最佳新人:Saweetie

最佳電子歌手:David Guetta

最佳搖滾歌手:Måneskin

最佳另類歌手:YUNGBLUD

最佳拉丁歌手:Maluma

最佳Hip Hop歌手:Nicki Minaj

最佳K-Pop歌手:BTS

最佳組合:BTS

最佳突破歌手:Olivia Rodrigo

最佳歌迷:BTS

最佳正能量音樂錄影帶:Billie Eilish《Your Power》

最佳英國與愛爾蘭歌手:Little Mix

最佳美國歌手:Taylor Swift