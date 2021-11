美國搖滾樂隊Brass Against日前於美國佛羅里達州舉行的《Welcome To Rockville音樂節》表演,期間女主音Sophia Urista翻唱Rage Against The Machine歌曲《Wake Up》時,見到台下有一名男觀眾將啤酒罐貼在額頭,靈機一觸,邀請他上台表示:「幫我為嗰個貼啤酒罐喺頭嘅男人準備好,我哋會帶佢上台,我會喺呢條XX個嘴度屙尿!」

Sophia言出必行,男觀眾上台後平躺在台上,Sophia站在他上方脫掉褲子,彎身向他的臉噴射尿液,起初只是細水長流,之後勢道愈來愈猛,有如黃河之水天上來!男觀眾一邊被淋,一邊搖頭擺腦,禮成之後,男觀眾興奮地拍一下手掌,手舞足蹈地舉臂慶祝,之後才在口中吐出甘泉。

樂隊完騷翌日於社交網站道歉表示:「Sophia太過忘形,我哋都估唔到佢會咁做,以後你哋亦唔會喺我哋嘅騷再見到……我哋好對唔住,呢個唔係我哋樂隊個本色。」