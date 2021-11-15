曉格蘭特被奇洛李維斯奪去「最性感男士」名銜？

由美國名人雜誌《People》推出的「全球最性感男士」每年都備受外界關注，今年的結果早前已公布，由「蟻俠」保羅魯特（Paul Rudd）奪得。講到最爭議的一屆，就要數到1994年那一屆！

1985年《People》首次舉辦「全球最性感男士」（Sexiest Man Alive）特輯，當時仍未主演《轟天炮》（Lethal Weapons）的澳洲男星米路吉遜（Mel Gibson）打響頭炮煤登封面人物當選！自此之後，每年都會推出專題並惹來話題。而1993年，《People》編輯部搞搞新意將原定的「全球最性感男士」改為「全球最性感伴侶」，並由當時得令的型男索女夫妻李察基爾（Richard Gere）和超模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）當選。不過翌年雜誌卻突然取消沒有推出「性感男士」專題！到1995年才復辦，並由男神畢彼特（Brad Pitt）當選，自此之後每年都keep住舉辦。但至今一直未解開1994年停辦的謎底。

直到2015年，雜誌趁住「全球最性感男士」推出30周年公開當年的秘密，雜誌總編輯Jess Cagle透露其實當年已選出「最後兩強」，分別就係當年憑《生死時速》（Speed）紅到發紫的美國男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）以及英國小生曉格蘭特（Hugh Grant）之爭。總編輯表示最終他們選了奇洛李維斯當選，不過在封面上卻沒有提及他當選「全球最性感男士」之首！

雖然曉格蘭特最終飲恨，但時尚雜誌《 Harper's BAZAAR》去年就為他推出專題選出曉10個最性感的電影角色。結果，他在2001年的賣座愛情喜劇《BJ單身日記》（Bridget Jones's Diary）飾演的壞男人角色成為No.1！