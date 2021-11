當「捉鬼敢死隊」遇上真鬼　拍攝受詛咒主創大宅鬧鬼

荷里活賣座電影《捉鬼敢死隊》(Ghostbusters)曾於80年代瘋魔全球,而第3集《捉鬼敢死隊:魅來世界》(Ghostbusters: Afterlife) 將於本周上映。今集將會新舊交替,除了有「接班人」捉鬼少年團之外,上兩集的元祖級「捉鬼敢死隊」標梅利(Bill Murray)、丹艾克萊(Dan Aykroyd)、Ernie Hudson將回歸,就連女主角薛歌妮韋花(Sigourney Weaver)亦會「歸隊」!但原來當年開拍首集時極不順利,選角出現問題、原創主角寓所鬧鬼、菲林被鬼搞、主題曲惹官司等,因而被傳影片受邪靈詛咒!

【編劇撞鬼】

拍戲鬧鬼經常都會發生,而《捉》當年拍攝時亦發生過鬧鬼事件!兼任編劇的「敢死隊」成員丹艾克萊曾自爆影片的靈感來自他的親身遭遇。當年他居住的屋被前屋主美國民歌組合The Mamas & the Papas已故女主音Cass Elliot的鬼魂纏擾。丹曾自爆試過一晚與鬼同床:「我感覺到有些東西在我旁,感覺到它的體重。(有否性交?)我最後依偎在它旁邊睡着了。」而他深信「它」是Cass的鬼魂!最後丹就將「與鬼同床」的經歷放在影片之中。後來間屋被英國樂壇天王Robbie Williams租住,而他亦多番投訴間屋有鬼。

【拍攝現場鬧鬼】

除了寫劇本時撞鬼之外,拍攝期間亦被鬼搞!丹曾透露他們在一所監獄拍攝,之後那日所有毛片菲林全部有解釋不到的花痕,似是監中冤魂不想他們在那處拍攝。搞到導演艾雲烈文(Ivan Reitman)不想再返回監獄補拍。最後剪接師將有問題的菲林剪走不用補拍。

【選角屢遇波折】

提起《捉》不得不提片中4位敢死隊的成員,不過原來在他們被選中之前,製作人曾考慮過多位紅星主演。其中原本他們想搵當時得令的諧星愛迪梅菲(Eddie Murphy)飾演Winston一角,後來被他拒絕。最終連個角色都取消埋放在續集中出現。此外,影星米高基頓(Michael Keaton)未做「蝙蝠俠」之前亦被睇中演「敢死隊」成員之一的Egon Spengler。不過同樣被米高拒絕!除了米高之外,男星如《回到未來》(Back To The Future)的「博士」以及《侏羅紀公園》(Jurassic Park)男星謝夫高拔林(Jeff Goldblum)亦被考慮飾演Egon一角。至於標梅利,他獲邀時原來曾與電影公司哥倫比亞作交換條件,就是要他們投資重拍一部1946年的舊作《The Razor's Edge》並由他任男主角,結果電影公司答應,並於《捉》片同年公映。不過影片票房卻勁仆!

【大熱主題曲惹官非】

電影受歡迎外,就連美國男歌手Ray Parker Jr.創作的同名主題曲亦唱到街知巷聞!Ray曾在訪問中自爆用了兩日時間就寫好首歌,而靈感來自有晚凌晨時份他看電視廣告時無意中看到一間通渠公司的廣告,個廣告有句宣傳口號就是"Who you gonna call?"(你會打比邊個?),他即時將口號放在首歌入面!不過首主題曲亦被美國知名樂隊Huey Lewis and the News入稟控告抄襲他們之前推出的歌曲《I Want a New Drug》,而原來在Ray獲邀為《捉》創作歌曲之前,電影公司亦曾找過Huey Lewis and the News創作,不過被他們婉拒。