矜貴魚子醬　有專門店又有下午茶

被喻為海中黑鑽的魚子醬，除可以和香檳、伏特加拼配外，只要在各款菜式上加少許點綴，即時錦上添花。近日坊間有以魚子醬作主角的餐廳開幕，亦有用魚子醬打造的矜貴下午茶，相信必定令食客期待不已。

主題專門店

坊間有餐廳以高級食材作招徠，如鮑魚專門店、花膠專門店等，近日於尖沙咀開設的REIGN Caviar，就以魚子醬做主角。店內選用俄羅斯裏海地區養殖的原種俄羅斯鱘魚，魚子醬取得CITES（瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約）認證，不含防腐劑、鹽分低於5%，能保存魚子醬的風味。另外還有選用歐洲魚子醬。菜單方面，魚子醬Tasting Menu內有俄羅斯Premium Osetra和歐洲魚子醬各5克，同時配以香檳或茅台，適合大家嘗鮮。另外還有豐富的魚子醬下午茶、魚子龍蝦意粉、魚子松露扁意粉、魚子鴨肝天使麵和魚子‧龍蝦‧免治甜蝦伴龍蝦湯等，最有趣是選用蛋白、蛋黃、南非慢煮鮑魚、薯蓉沙律製作的魚子醬蛋糕，4吋蛋糕有60克俄羅斯Premium Osetra魚子醬、6吋裝有100克魚子醬，再加三文魚、食用花和金箔，絕對是貴氣之選。

海陸黑鑽

被喻為海中黑鑽的魚子醬，和陸上黑鑽黑松露相遇，相信會擦出不少火花。尖沙咀香港嘉里酒店和法國魚子醬及松露食材品牌合作，由現時至12月31日在大堂茶座推出黑鑽魚子醬下午茶，鹹點有Kaviari皇家煙熏三文魚及晶鑽魚子醬配酸瓜柳、香葱及法式忌廉，黑松露蘑茹醬配黑蒜蛋黃醬及全麥麵包、煙熏鵝肝醬配野藍莓醬及法式麵包、鯖魚及鱈魚肉醬配魚子醬及竹炭麵包等，每一口都感受到2款食材的細膩。甜點有冬季式奶凍、黑森森蛋糕和栗子撻等應節美食， 完滿作結。