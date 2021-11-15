MIRROR跳唱炒熱氣氛　「核心外圍」吸過百鏡粉圍觀

人氣男團MIRROR今日（15日）以代言人身份出席電訊公司活動，席間12子又跳唱快歌《ASAP》及《BOSS》炒熱氣氛，而活動場地「核心外圍」吸引過百名「鏡粉」到場舉牌支持，場面墟冚！

是次代言出動MIRROR全隊成員，問到酬勞方面是否好可觀？隊長Lokman笑言沒有過問，要之後睇糧單金額先知，Alton指：「搵齊12個一齊代言係最珍貴。」Edan搞爛Gag笑說酬勞一定貴過電話月費計劃。繼而講到有傳「人氣王」姜濤、Anson Lo、Ian及AK各人出騷價均是50萬，他們異口同聲表示不知情，無論工作酬勞高與低都會做，公司安排好就乖乖交人，AK說最重要是代言產品夾到MIRROR形象，又大爆其實今年都仍未出糧，並搞笑提議公司日後可於日程表上列明金額，就會一清二楚。

談及Edan、Anson Lo最近拍完電影，Edan開心表示：「學到好多嘢，就算喺依家都會繼續同Anson Lo討論劇情。（日前連踩40個鐘開工？）工作忙碌都冇辦法，完全冇影響精神嘅，已經習慣咗！（最近Fans之間有內訌？）追偶像係件開心事，最緊要大家和目共處，相信之間有誤會先有爭執，如果情況去到好嚴重或者都會做和事老。」

而Anson Lo則指獲戲中前輩毛舜筠分享演戲技巧：「有時我啲對答比較遜色、冇咁自然，佢就教我投入角色。」提起其《不可愛教主》MV近日破千萬點擊，成隊中第3人達創舉，他謙稱有賴大家支持：「希望大家都多啲留意其他成員嘅Solo、MV，同樣花咗好多心思，係值得留意。」如何回饋Fans力撐？AK抵死笑話：「拎番1千萬出嚟啦！」Tiger又加把口笑說：「請食飯。」其餘成員即諗起Jer仍未「找數」，Anson Lo醒目拖對方「落水」：「平時我都有畫畫送畀Fans，至於請食飯嘅話⋯如果Jer請完就到我請啦，哈哈！」見坐最側的Jer扮鬼臉裝沒事，甚為爆笑！

問到最近有否追看《全民造星IV》，留意一班師妹表現？Lokman表示有收看，感受到女學員散發出來的青春及活力，同時令他想起當年參賽心情。打趣講到其中一位女學員何佩被指同Ian撞樣，Ian卻笑言未睇節目：「但已經有好多朋友Tag咗我好多相。（你覺得似唔似？）本人嚟講覺得唔似嘅，哈哈！」

之後講到今年除夕跨年騷，無綫派出古巨基、李克勤、陳慧嫻、周慧敏等對撼他們，AK秒回：「好嘢！有得睇前輩嘅演出！」Lokman亦大方說：「一齊倒數係開心事，之後可以互相睇番重播，互相支持！」再提及無綫前高層余詠珊受訪時，自爆人生污點便是睇少MIRROR所帶來的威力，Lokman聞言即說：「咁大件事咩？唔使咁大件事！睇多啲我哋，多啲支持增加點擊！多謝晒！冇事、冇事！唔使放喺心上面！」

另外，Stanley早前生日獲Fans於油麻地設計了一幅「巨龍牆」，惟近日遭人塗鴉毀壞，他笑嘲：「算係咁啦！都可以擺到2個月，尾聲嗰陣先加『創意』，算係錫我㗎啦！（有去打卡？）嗰度人流比較多都冇去到，但見到好多人Tag我落啲相，就當見咗。」