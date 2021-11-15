離地250米！話題摩天輪你坐過未？

杜拜作為世界有名的「奢華之都」，向來都愛爭做No.1，新鮮熱辣又有令世界注目的「第一」出籠！位於該國的Bluewaters Island人工島上，剛於10月便有全球最大、高達250米的摩天輪杜拜之眼（Ain Dubai）開幕，為大家帶來獨特俯瞰角度欣賞杜拜的天際線。另外深圳寶安區及山梨縣富士急樂園同樣有話題十足的摩天輪先後登場，為遊客帶來與別不同的高空觀賞體驗。

---------------------------

杜拜．三款座艙 空中用餐

究竟杜拜之眼有多大呢？它的佔地面積比一般摩天輪多4倍以上，鋼材使用量達11,200噸。跟其他重量級摩天輪相比的話，它高出排在第二位的拉斯維加斯High Roller達82米，與135米高的英國倫敦眼眼比更是相差近2倍！而杜拜之眼轉一圈需時約38分鐘，共有48個玻璃觀景座艙，每個可容納40人，最多可同時容納超過1,750名遊客。座艙分為觀景艙、於中央位置設有吧枱的社交艙、及可以轉兩圈兼享用晚餐的私人艙共三款。身處其中，可360度鳥瞰杜拜的天際線以及棕櫚島棕櫚島等地標，夕陽時分乘坐則可享金黃色光線照映天空與海灣的優美風景。觀景艙每位AED130起（約HK$273）。

---------------------------

中國．魚鰭形狀 全新立架

今年4月，深圳寶安區佔地約27萬平方米的海濱文化公園內，亦有充滿話題性的摩天輪灣區之光開幕。總高度達128米，轉一圈約需時30分鐘，特別之處是採用世界首創的魚鰭狀大立架，該設計令視野更廣闊，同時散發藝術感。共設有28個內地目前最大、跟倫敦眼眼同款的全天景回轉式座艙，每個面積為16.8平方米，可容納25名乘客，你在座艙內可360度欣賞寶安中心區繁華景色以及前海灣的優美海岸線。當中還設置了6個主題座艙，分別有VIP、婚禮及美食座艙等，讓大家可以在空中開Party。摩天輪入夜後更會定期舉辦激光騷，為園區帶來豐富視覺效果。門票每位￥150起（約HK$180）。

---------------------------

日本．望富士山 牢籠懺悔

摩天輪除了鬥高鬥豪，亦可以鬥創意。山梨縣富士急樂園的摩天輪閃耀之花，最近便推出了兩個牢籠模樣的座艙，讓人淺嘗鐵窗滋味！簡單講，該款可載兩人的座艙四面均由不銹鋼網所包圍，而身處其中的玩家則要飽受風吹雨打，及感受艙底隱約看到離地50米地面的恐怖感，不過更難頂應該係遭受其他遊客的嘲笑目光所煎熬，實在非常適合想稍為反省或懺悔一下的人士體驗。幸好牢籠座艙提供了鐵櫈，並有富士山美景相伴，令懺悔時身心都有喘息機會。該摩天輪同時設有4卡全透明的座艙，視野從天花板到地板都無遮無擋，大膽的朋友絕對要一試！門票每位￥800（約HK$54）。