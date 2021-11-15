姚子羚剪走長髮　化身女強人

藝人姚子羚於無綫台慶劇《拳王》內，擺脫以往多飾演柔弱角色的影子，破格演出演外柔內剛的女強人，為配合角色造型，她將留了6年的頭髮剪短，並拍片紀念。她表示當刻相當不捨：「但我覺得係需要嘅，我要喺聯會同一班拳館嘅男人爭。剪完髮後覺得自己好似變咗另一個人咁，會易啲投入角色。」談到今次演繹的最大難度，她坦言：「我同黎耀祥喺劇入面都係高手，過招時只可以靠眼神或一啲細微位去交流，希望可以擦出火花啦。」

至於賴慰玲這次演繹打扮一絲不苟的女主播文善言，她笑言劇組對其髮型處理很謹慎：「我嘅角色對自己好高要求，但風吹過頭髮就會亂，所以一有風吹大家即刻好緊張。有日黎耀祥話佢咁啱個袋有把梳，幫我梳咗幾吓，我諗咗好耐點解會咁啱？可能係唔想我阻大家收工，而張振朗拎住我把梳跟住我梳，搞到全場大笑，我嘅頭髮原來有幫大家放鬆心情。」

而蔡潔飾演與自己性格背道而馳的任性驕縱角色，難怪她表示起初相當忐忑：「圍讀嗰陣大家都話未得，但我已經覺得自己好任性，角色較平時嘅我任性3倍。我本身好Tough，拍喊戲對我嚟講唔易，結果有場戲要重拍，搞到我好多晚瞓唔到。」