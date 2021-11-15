Panamera Platinum Edition　即日開放預售

保時捷(Porsche)宣布將為Panamera三個動力版本包括：Panamera、 Panamera 4及Panamera 4 E-Hybrid 推出Platinum Edition，並即日起開放預售。

配備亮黑車窗飾框及黑色尾喉的Panamera Platinum Edition不止前輪拱後方出風口，車尾Porsche及Panamera字樣、以至腳下的21吋Exclusive Design Sport輪圈等均經過Satin Platinum處理，另提供20吋Panamera Style輪圈選擇。

車載配備亦獲得專屬升級，LED陣矩式頭燈連PDLS保時捷主動式轉向照明升級系統連遠光燈輔助、Exclusive Design尾燈、自適應氣懸掛連PASM主動式懸掛管理系統、車道維持輔助連盲點監測、動力輔助轉向升級系統、支援無線Android Auto/ Apple Car Play及SiriusXM 360L的最新PCM6.0系統、GT運動軚環、具通向及加熱功能的前排14向電動調校座椅及具加熱功能的後排座椅(全車頭枕均繡有廠徽)、4區恒溫冷氣及Bose 環迴音響系統等皆屬標準配備。