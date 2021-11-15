齊齊退出《我們的歌3》　周興哲感激楊千嬅教唱廣東歌

歌手楊千嬅於內地發展順利，綜藝節目和商演出不斷，與林子祥、呂方等人亮相唱歌真人騷《我們的歌3》，另邊箱就與胡杏兒、惠英紅等加盟演戲競技節目《導演請指教》，再加上密密為電影《梅艷芳》做巡迴宣傳，工作忙過不停。喺最新一集《我》中，佢就因為工作檔期問題，與拍檔台灣人氣創作歌手周興哲齊齊宣布退賽，令唔少歌迷大感可惜。而早前曾因唱粵語引負評嘅周興哲，今次再挑戰廣東歌與千嬅合唱《野孩子》，就成功一雪前恥，獲大讚粵語突飛猛進，與千嬅完美融合！

事後，周興哲亦於社交網發長文，感謝楊千嬅：「在這裏真的要感謝千嬅姐，讓我有機會可以在舞台上唱粵語歌，粵語對我來說真的很難很難，千嬅姐會一個字一個字地教給我，會糾正我的發音。第一次《處處吻》的舞台給我留下了深刻的印象，因為在舞台上唱的很開心玩的也很嗨（High）！後來千嬅姐跟我一起唱了《永不失聯的愛》，為了可以唱好這首歌，千嬅姐每時每刻都在練習，真的很感動很感動，能跟千嬅姐這樣的前輩合作這麼多首作品，對我來說是最寶貴的回憶。『永不失聯的野孩子』永遠都不會失聯！」

節目中為紀念梅艷芳，千嬅亦跟周興哲特別選唱一曲《親密愛人》，與大師姐同是新秀出身，她對梅姐有份特別情感，也勾起一些點滴回憶，她指梅姐是一個正能量又有義氣的大師姐，很提攜後輩，她說：「第一次到電台做訪問是梅姐帶我一齊去，之後又帶我看拍MV，她的提㩦及指導令我有很多啟發，希望大家可以繼續懷念及愛梅姐！」