新屋旺財｜陳煒做「煮婦」最愛同男友屋企做運動

藝人陳煒今日（15日）以代言人身份為健康產品拍攝廣告，大露香肩晒健康性感！適逢她今個星期日（21日）生日踏入48歲，大會席間送上生日蛋糕慶祝，講到生日願望，她表示跟每個女仔一樣希望Keep住健康、不要衰老、繼續年輕及青春：「所以今次代言都有賺，賺錢之餘又可以同大家分享健康資訊，而呢個廣告仲係簽新屋合約嘅一刻接到，搵到旺屋都好開心！」

打趣笑指其男友陳國強都是醫生，私下生活零舍健康？她冧爆話：「我一向注重健康，又係『煮婦』，油膩煎炸嘅嘢都少食，佢唔會太操心我呢方面，咁好食嘅嘢我都會畀佢食嘅，同時都有喺屋企做吓拉筋運動，但就少啲去戶外。（佢有讚你廚藝？）唔使講啦，哈哈！同我食清啲就得！」

陳煒透露接下由李家鼎及「三姐」蕭秀香主持的煮食節目《教煮爭霸》，會同譚俊彥（Shaun）一決高下，節目定8集、今個星期六（20日）首播，她大讚Shaun是位好對手：「冇番咁上下都上唔到去，佢主力煮西餐，我就中餐、東南亞菜式，大家唔同類型咁先有趣！（比賽會有壓力？）冇嘅，鼎爺同三姐會做評判，畀啲大廚評價吓先知自己功力。」續憶述比賽期間不停做實驗，嘗試搭配不同食材，煮到男友話過關才可以，有被考到？她直認有：「有啲食材估唔到可以夾埋一齊，咁我係唔食牛，煮咗都試唔到味。」