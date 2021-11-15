中環街市試業成功　全城慶典一浪接一浪

【特約報道】由華懋集團管理及營運的三級歷史建築物中環街市，由8月底開始試業至今，兩個半月時間的人流已經達300萬人次。中環街市位處香港鬧市黃金地段，人流絡繹不絕，可以達到這樣的成績絕不意外。爲了慶祝試業成功，即日起至11月19日舉行大型慶祝活動「Celebrations for All全城慶典」，期間推出多款涵蓋餐飲以及購物的優惠回饋大家。大會還邀請了兩屆世界氣球大賽冠軍彭思泰設計具中環街市特色的氣球裝飾不同角落，氣球裝飾品將會擺放至11月19日，大家記得留意時間去打卡喇！

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，中環街市試業以來，營業額已經有幾千萬以上，數目較預期理想。到場人士當中不乏年輕人和家庭客，有6成是40嵗以下，餘下4成為40嵗以上，數據顯示來中環街市玩樂的人士年齡層分布平均。中環街市的每一層都有保育傳承的店舖和保留舊中環街市的細節，同時也有科技、藝術展覽，鼓勵傳統和創新的多元文化。而過去數月，中環街市舉辦的社區及夥伴合作活動超過400次，參加人數接近20萬。未來中環街市將繼續傳承文化、推動創新，完善各方面配套，營造一個共融的全新地標和連繫鄰里的聚腳熱點。

中環街市除了在慶典期間有各種優惠，今年內還會推出更多精彩活動，其中包括，創業中：中環街市∙體驗市集（Urban Market–Less is More）、心愛聖誕 （Christmas with Heart）及Central Countdown等，有興趣的話，記住密切留意官網消息。