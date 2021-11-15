孖鄧建明鬥彈結他！夏韶聲激罕唱《空凳》贈鼓手

夏韶聲（Danny Summer）與鄧建明( Joey) 的一連兩場演唱會於昨日（14日）圓滿結束，尾場二人額外興奮，即使Joey負傷上陣，亦無礙發揮多次Solo彈奏結他，期間不時對彈「Battle」，技術不分上下。騷上還有太極成員雷有輝現身撐兄弟，而夏韶聲應鼓手要求，臨時加插《空凳》一曲：「因為要瞞住鼓手畀個機會佢懷緬爸爸，所以臨時加上去，連Rundown都冇。但係我都好少唱呢首歌，因為我諗起爸爸都會傷心，只係今晚嘅觀眾有耳福。」

Danny Summer坦言尾場表現更好，笑指愈做愈興奮：「好多歌都未唱，但係今次擺明係一個搖滾騷，所以要留番個人演唱會先唱囉！到時一定要搵翻Joey Tang合作，因為佢都熟晒我啲歌，難得大家都仲企到喺個台度，一定要再玩番次。」Joey Tang就話自己尾場「搏老命」演出，在台上多謝好友問候，仲高呼「冇事嘛」報平安：「跌完隻手指係黑色嘅，今日就變咗做紫色，叫做有好轉！但嚟緊都有好多演出嘅工作，冇時間比隻手去抖吓，但見到坐滿晒觀眾，實在太High唔會留力，所以玩到好盡興！我同Danny哥講如果佢開個人騷，記得留番個Band Leader畀我撈吓，同埋希望到時大家唔使戴口罩入場，大家都健健康康。」