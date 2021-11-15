通宵冇顧忌　愈夜愈有機

日本AV嘅題材真係層出不窮，好似今次介紹嘅《夜勤系列》就係講返夜更有好多樂趣，而且仲艷福無邊，唔少索女主動埋身求歡，簡直係男人夢寐以求，絕對係寓工作於娛樂呀！

人妻勾引

喺Madonna出品嘅《喝醉了的人妻奪走我的嘴唇》中，大學生涼介喺便利店兼職做夜更店員，成日見到索人妻舞原聖喺深夜時嚟便利店買啤酒同小食。有一晚，舞原聖又出現，仲飲大兩杯主動勾引涼介，血氣方剛嘅佢，見對方又索又主動，梗係心動啦，而且店內只得佢哋兩個人可以為所欲為，於是涼介就一手拉舞原聖入貨倉激戰！事後，聖妹坦言自己一直被老公冷落，身心感到寂寞，所以好想搵個男人慰藉。自此之後，兩人經常鬼混，最後舞原聖決定離開老公，同涼介私奔雙宿雙棲。

為愛犧牲

喺FALENO推出嘅《與討厭的人便利店夜勤》入面，橋本有菜同男友一齊喺便利店工作一直都好開心，有一日，中年大叔店長加藤向有菜展示手機中一段影片，阿妹睇完之後大為驚訝，原來加藤影到男友喺便利店偷竊嘅過程！呢個時候加藤就露出狼相，要脅有菜獻身以換取唔揭發事情，為咗保住男友嘅前途，菜妹只好任由魚肉。之後，加藤成日編有菜返夜班，目的就梗係方便佢同阿妹喺店內享受激情啦！可憐嘅菜妹每晚都為愛犧牲，而男友就繼續唔生性咁日日偷嘢，真係冇眼睇咯！

重遇舊同學

ROYAL推出嘅《夜勤口淫病棟》，講述大雄因為受傷而入醫院住幾日，不過好快佢就住到唔願走，因為畀佢重遇舊同學成海美雨，而喺醫院做護士嘅美雨又靚女又待人親切，難怪大雄會心郁郁。後來佢諗到計，扮唔識照顧自己，叫美雨幫佢清潔身體，仲以自己溝唔到女為藉口向美雨求歡，而美雨只答應為大雄吹奏一曲。之後大雄亦食髓知味，趁深夜時分再之向美雨求歡，原來阿妹本身感情空白，呢次佢終於接受要求，更相當享受大雄帶畀佢嘅高潮快感。

簡評

返夜班可能會好悶，不過今日為大家介紹嘅《夜勤系列》作品，就發覺佢哋好Happy囉！喺3部作品中，本仙最鍾意舞原聖主演嘅《喝醉了的人妻奪走我的嘴唇》，一來聖妹有韻味身材又弗，二來劇情有鋪排，講述便利店店員遇上舞原聖呢位寂寞人妻，再發生不倫關係嘅過程感覺寫實，到阿妹決定離開老公，同店員仔私奔亦順利成章，結局美滿，令人感覺窩心。