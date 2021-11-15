周國賢堅持追夢：最緊要係搵到自己鍾意嘅嘢！

唱作人周國賢、陳蕾、樂隊ONE PROMISE在赤柱廣場天幕廣場舉行音樂會，帶領逾500歌迷在場內場外辣着全場！音樂會特設互動環節，三個單位分別剖白音樂路上的奮鬥點滴，心底的追夢渴望如何驅使自己衝破重重難關，周國賢分享指：「追尋夢想，最緊要係搵到自己鍾意嘅嘢，並堅持到底，總有一日，其他人會睇到你嘅talent同努力！」

ONE PROMISE特別以新歌《平凡人的自傳》打頭陣，並解釋指：「呢首歌真係好啱今日『追夢』嘅主題，希望將呢首歌送畀冇放棄嘅咁多位，一齊努力，向目標進發！」本來是隊中鼓手的Anton因為患上骨枯一年未愈，今天宣布會轉為團內Rapper，特以一個月時間學習rap，為音樂會準備，希望藉自己30多歲才嘗試rap的經驗鼓勵所有人勇於嘗試。而 ONE PROMISE師弟，今年新人王曾比特（Mike）更驚喜現身，與師兄們合唱新歌《奔跑吧!》。

剛完成演唱會的陳蕾，問到她最熱血的事，毫無疑問就是她一直任性做音樂，即使到茶餐廳食飯不敢加兩蚊叫凍飲時，都堅持做音樂。壓軸環節是ONE PROMISE與周國賢的Crossover，搖滾獻唱掀起全場高潮，