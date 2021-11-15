謝安琪成立個人生活品牌　玩「法式浪漫」響頭炮！

歌手謝安琪（Kay）今年中宣布成立淺白本部後榮升社長日前再宣布，成立個人生活選物品牌Kaytiquette（取自Kay的名稱 ，結合解作禮儀的 etiquette而來），與不同設計師合作，創作不同的企劃。而首炮是與香港設計師合作推出以「法式浪漫」為主題的服裝系列於網站發售 ，不過第一晚開業，網站伺服器被「打爆」，並由Kay開Live親自答謝粉絲熱情支持。

她表示品牌網站經籌備已久的夢：「是由我和不同設計師共同編寫的一本小書，每個Episode承載不同的生活概念和選物。我一直很珍重人與人之間，人與自然環境之間，人與自己的內心之間等，所有連結和情感，希望透過平台，與大家一同欣賞細閱，我一直很喜歡的設計師們的創作理念──以大自然和人作為設計的軸心，陸續推出不同Episodes，寄望這本小書可以靈感不絕，故事發展下去會愈來愈精彩，也愈來愈豐富多元。」

此外，她明晚（16日）會以特別嘉賓身份參與Disney+香港啟動慶典，預告片段及花絮絕密登場，屆時她會為大家獻唱多首耳熟能詳迪士尼樂曲，還有DJ森美同朱薰擔任主持。