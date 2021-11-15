Eva Elfie　最強俄妹　雄霸歐洲

漂亮秀髮同優雅氣質，都係俄羅斯美女嘅迷人之處，而呢位從裸模界紅到四仔界嘅Eva Elfie，不但有齊上述兩個優點，一對白滑雙峰更係吸睛，難怪被喻為最強俄妹脫星！

裸出名堂

近年愈嚟愈多歐洲脫星喺美國人氣爆升，好似Eva Elfie就係其中之一。嚟自俄羅斯嘅佢，由細靚到大，夢想係做模特兒，但因身高不足而未能圓夢，於是退而求其次投身裸模界，以迷人外形及獨特氣質獲得極高人氣，並先後為Met Art、Nubiles等著名成人網站拍攝寫真，而佢嘅魅力更廣及歐美。

隨住人氣爆升，佢轉戰四仔界發展，實行全力吸金，2018年出道並以藝名「Lady Jay」為歐洲四仔網站Club Seventeen演出處女作《Fresh New Talent Tiny Teen》，及後又為Nubiles演出3套四仔《Divine Beauty》、《Dream Of Me》及《Private Moments》，結果作品大受歡迎，成為歐洲四仔界超新星！

獲獎無數

當時有歐洲四仔評論人稱，Eva Elfie係業界少有樣貌及身材兼備，而且口技出色嘅新進脫星，喺出道作中，佢展現非凡又熟練嘅口愛技巧，加上投入又誘人嘅表情，令四仔迷睇得興奮無比，更係2019年舉辦嘅PornHub頒獎禮獲提名「年度口愛王后」，雖然最後未能獲獎，但係亦為佢打下一支強心針。

隨住佢為Eternal Desire、Sex Art等大型四仔片廠演出愈嚟愈多，人氣已雄霸歐洲脫界，更喺2020年舉辦嘅XBIZ頒獎禮奪得「最佳脫星」，足證佢嘅實力有幾強。不過咪以為佢嘅成就僅止於此，事關佢今年嘅人氣再爆發，先喺Altporn頒獎禮贏得四仔迷票選為「年度脫星」，更喺AVN頒獎禮獲得「最佳歐洲脫星」殊榮，作為一位從未喺美國演出，卻獲得如此成績嘅脫星，呢個成就實在足以自豪。

Profile

年齡：21歲

身高：163cm

三圍：32C-26-32

Eva Elfie之所以極速冒起，除咗因為擁有令人心動嘅魅力及身材外，更在於佢精通法語及英語，前者有利佢喺歐洲發展，後者更成功為佢打開英美嘅四仔市場，所以喺社交網會見到佢經常跟嚟自各地嘅粉絲交流。