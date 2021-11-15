林盛斌Talk騷少少鹹多多脆　唔預小朋友睇！

藝人林盛斌（Bob）為下月舉行的棟篤笑《The Bobfather 2021》宣傳，此乃他相隔6年再舉行同類型Talk騷，表示今次場地容納人數更多，不過於社會環境下，再加上戴口罩，故要令觀眾開懷大笑難度比以往高。

近年不時於社交網發放正能量，既出Po又拍片，沒想到網民反應正面，他說：「到時個騷都會有呢啲元素喺入面，我張宣傳海報成個教父咁，係因為佢好多金句係影響到我，例如唔好將公事拎返屋企，呢樣好似我，老婆喺屋企整咗塊牌，就係食飯將手機放低，多啲同小朋友傾偈，好似細佬講企喺度屙尿、大家姐有經期嚟，成餐飯好『豐富』。」更指小朋友於6年前年紀尚小，轉眼間已成少女，期間經歷不少，當中疫情令他幾個月零收入，幸也咬緊牙關捱過去，雖然當中有徬徨時期，但也未有放棄：「呢啲經歷想話畀大家知，我都做到，你哋都一樣做到。」

談到銷情方面，Bob興奮表示上周優先門票於短短45分鐘便售罄，不少人建議他加場，惟場地問題未能成事：「暫時舉行一場，睇吓會唔會開Part 2啦，好多朋友叫唔使畀飛，會畀錢買，好感動，門票今日先正式公開發售，希望反應都好好。（仔女會唔會嚟捧場？）其實個騷2級半啦，少少鹹多多脆，所以佢哋唔會嚟，因為我會爆佢哋料，老婆都會提，但佢話唔介意。」