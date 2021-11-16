【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月十二戊辰木執日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：拜師、安床、治病

忌：置業、動土、開池

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、2、4、6

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座

客觀環境改變，令你陷入劣勢，心情受打擊。

金牛座

情緒低落，做事心不在焉，易遭小人篤背脊。

雙子座

開支像雪球愈滾愈大，再不節約勢必有麻煩。

巨蟹座

阻滯多多，簡單的事也要花很多氣力去處理。

獅子座

行事作風遭誤解，有理說不清，無力感大增。

處女座

錫住荷包，減少出門，可避免不必要的開支。

天秤座

士氣強，工作表現令人刮目相看，上位在望。

天蠍座

人氣上升，只要認真工作，易得到上司賞識。

人馬座

人事問題層出不窮，事業上不易做出好成績。

山羊座

理財要審慎，投資要理性，謹記知足常樂！

水瓶座

工作繁忙，心情煩躁，宜找個機會放鬆自己。

雙魚座

財運不錯，與人接觸的工作易獲得理想業績。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）兔 易犯錯

鼠

有望獲貴人提攜，事業發展不乏機遇。

牛

財運一般，心情鬱悶，賺錢動力不夠。

虎

生活稱心如意，工作進展比預期順利。

兔

心情反覆，謀事易分心，犯錯機會高。

龍

容易感情用事，不懂控制脾氣易惹麻煩。

蛇

桃花大旺，單身者有望找到感情的歸宿。

馬

正財運非常好，與人合作投資有利可圖。

羊

職場上意外頻生阻滯多，必須冷靜應對。

猴

偏財運不錯，買彩票、炒股票可以一試。

雞

運勢超強，心思縝密，謀事無往而不利。

狗

是日沖煞，運氣差勁，做事容易不耐煩。

豬

事業平穩，但仍需小心，以免自招麻煩。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

前世、今生的因與果

「欲知前世因、今生受者是，欲知下世果、今生作者是！」本人篤信因果，但又不屬於很虔誠的道教或佛教信徒，因此並不代表任何一個宗教，今天只是發表一下個人的見解與感受。

在算命的生涯路上，感情這個題目是比較多人提問，不論富或貧，也會有情感上的憂慮。在記憶深處，有一女客人，樣貌娟好，雖然不算是國色天香，但五官配置恰當，看起來有幾分討好，但她的感情道路並不順利，哭訴着每一次都是真心真意去對待，可惜只換來失望與傷痛。

在命格上，她確實有不好的際遇，但命運為何如此？我個人理解是與因果有關。不知前世或何時，自己對某人有所虧欠或傷害，來到了今世這刻，就是要為他們作出補償或懲罰，可以說是還情債。

其實不只是愛情，其他的如六親、朋友、同事，甚至寵物之間的關係，只要涉及生命，我相信也受這因果牽連。但過往的事我們難以去補償，唯一可以做的，就是做好現在的自己，做個理直氣壯、不埋沒良心的人。多做善事，用心去幫人，除了可以為自己積福，也可以令子孫受惠，更可以為將來的自己鋪出一條平坦的康莊大道。