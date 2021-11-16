東方日報C1：章子怡低調助攻　捧繼女汪曼熙進軍樂壇

影后章子怡有「國際章」之稱，有指其16歲繼女汪曼熙女承父業，將以全能創作歌手身份出道。據知章子怡早就發現繼女盡得「樂壇教父」、老公汪峰的音樂才華，隨時準備由「最強後母」變身「最強後盾」助女兒圓演藝夢！網民認為汪曼熙的資源絕不遜於另一星二代、王菲愛女竇靖童。

章子怡與內地創作歌手汪峰結婚後，一直對老公與前女友葛薈婕所生的女兒汪曼熙（小蘋果）視如己出，不時在社交網分享一家五口的溫馨照。16歲的「小蘋果」最近在內地音樂平台發布中英夾雜的處女單曲《溺》，獲網民讚賞聲線獨特，磁性中帶溫柔，感覺不似是16歲少女的唱功。據知她為了頭炮作足足花了一年時間，作曲、填曲、主唱一手包辦，力證創作天分不比父親汪峰遜色，只是父女曲風各異，汪峰鍾情搖滾，女兒則愛R&B。

汪峰擅長「造星」

雖然有繼母及生父應援，不過「小蘋果」表現得相當低調，新歌封面只見其側面照，亦未見章子怡及生父轉發，反而傳關係較疏離的生母葛薈婕在社交網為女兒宣傳新歌，留言讚賞：「愛本無罪，溺愛熙熙。」今次她推出新歌是否意味正式出道，一度成為網民熱話，有指其新歌並不完整，估計只是「自High」的興趣之作，不過網民紛紛表示期待她真正出道，睇好她成為「最快走紅的星二代」。

「小蘋果」遺傳了生母葛薈婕的模特兒身材，年僅16歲身高已有1米70，而且外貌標致，有幾分像台灣女星陳妍希。有人認為其繼母是國際女星章子怡，單憑知名度及人脈已無敵，隨時女憑母貴，其父汪峰則是內地唱歌比賽節目《中國好聲音》的「元老級導師」，曾教出冠軍歌手，對「造星」可謂駕輕就熟，其「無敵後台」絕不遜於天后王菲與黑豹樂隊前夫竇唯所生、現已成為歌手的女兒竇靖童。

葛薈婕消除敵意

有指向來疼愛繼女的章子怡未有出手宣傳，全因不想令女兒徒添星二代的壓力，不過就一直支持她追夢。有感繼女具演藝才華，她加以培育，早年女兒在跳舞比賽得獎時，她曾在社交網高度讚揚：「老母親驕傲呀！」汪峰生日時，她又上載「小蘋果」和親生女「醒醒」四手聯彈的影片，見女兒彈得一手好琴，表情盡顯自豪。不過，有指汪峰曾表示做歌手前路難行，故不太想讓女兒入行。

另外，葛薈婕曾妒忌女兒與繼母相處融洽，多年來不斷狙擊章子怡，甚至在對方生下第2胎時嘲諷是「原始人繁殖」。不過，未知她是否有見女兒在章子怡培育下成材，近幾年已收口，更被網民發現在網上留言稱自己相信章子怡真心愛錫女兒。

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