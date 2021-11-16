丁噹隔空玩塔羅牌　為邵雨薇占卜答謝對方

內地歌手丁噹的新專輯《當我們再一起》，以「90年代華語樂壇極具代表性金曲」為概念，更特別邀請演員邵雨薇、夏騰宏為專輯概念影片擔任愛情故事的男女主角，故事集結專輯裏《愛如潮水》、《太傻》、《約定》、《輸了你贏了世界又如何》、《心太軟》及《一個人的我依然會微笑》6首華語金曲，從甜蜜、爭吵、失落到釋然往前進，每一段過程都有一首主題歌，透過兩人精湛演技將愛情關係的各種狀態，詮釋得淋漓盡致。

邵雨薇、夏騰宏曾在4年前偶像劇中合作過，為感謝雨薇傾力相挺，丁噹現場連線視訊表達感謝，更特別請工作人員送上「心太軟」甜品慰勞她，心疼地說：「希望雨薇能把剛剛把哭的能量都補回來。」近來鑽研塔羅牌的丁噹，還隔空為她占卜工作運勢，最後驚喜清唱邵雨薇的《星月》，雨薇聽得如痴如醉笑說：「丁噹唱得太好聽了，這樣我以後怎麼敢唱。」

丁噹透露巫啟賢的《太傻》是她人生買的第一張錄音帶，別具紀念意義、張信哲的《愛如潮水》與張宇的《用心良苦》則是她過往在酒吧駐唱時，時常演唱的歌曲，讓她備感熟悉，這些歌好似有着她的故事，也記錄着大家重要的成長軌跡。