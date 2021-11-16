Follow FOTOMAX Instagram　即有機會獲得精美個人化聖誕卡一套！

【特約報道】以最獨特的聖誕卡，傳遞濃濃的節日祝福！

將歡樂的合照、充滿回憶的相片、最真摯的祝福收集起來，把心意統統注入，送出一張有故事的個人化聖誕卡。

今年 #快圖美 送您一份聖誕好禮，有機會獲得精美個人化聖誕卡1套

參加步驟：

1. Follow @fotomaxhk Instagram帳戶

2. 留言分享「想給朋友送贈個人化聖誕卡」的原因

3. Tag 1位朋友

完成上述步驟及留言最有心思的80名參加者，將獲贈 @FOTOMAX 個人化聖誕卡一套（5張）。

立即Follow、留言、Tag朋友，以最仔細、最有感情的留言贏走禮物！

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注意事項：

1. 活動由即日起至2021年11月24日23時59分截止。

2. 得獎者將於2021年11月26日或之前收到Instagram私訊通知，未能獲得禮品之參加者將不作另行通知。

3. 快圖美保留對任何爭議之最終決定權。