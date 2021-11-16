單親家庭影響大　李璧琦同老公鬧交要見心理輔導

歌手李璧琦（Becky）今年用自己血汗錢自資做歌，她從未放棄過唱歌夢想，她笑說：「如果喺演戲裏面乾渴咗，我喺音樂就會得到滋潤。」單親家庭長大的她從來不知道有受屋企的影響，小時候的她好少會笑，十幾歲見她藐咀藐舌，以為是反叛青春期，到她長大後才知原來她心裏面一直不開心，她一直不是笑臉迎人的小朋友，只會專心唱歌，因為音樂能將她帶到去第二個世界。

璧琦表示從少就不會同人溝通，也習慣少說話，她記得屋企永遠好安靜，直到她做婚前輔導，輔導員表示要將心裏面的包袱捨下，更有助婚姻順暢，當時才發現好多唔記得的事慢慢浮面，原來小時候屋企嘅事一路影響住她，甚至以為是自己做錯了。印象最深是10歲大時，屋企人答應她默書攞100分，就全家一齊去主題公園玩，結果她真的考到滿分，當日她好興奮準備出發，點知發現爹哋仲未準備好，原來前一晚父母嗌完交，兩人在鬥氣，結果再次嘈交，愈鬧愈大聲，最後一個衝出去，一個在房內大喊，已打定輸數冇得去，她說：「當時係好驚，一直唔知道係佢哋自己有問題，以為因為自己要去而發生呢件事，所以我成日都有個內疚感喺入面。」

所以當她唱完《記憶的碎片》，她覺得有個使命，想話畀大家知，結婚之前要思考多啲，因為呢個承諾係一世，她說：「假如你對婚姻嘅信心未係咁大，而有咗小朋友，可能下一個遇到困難，就係你嘅小朋友，就好似當時嘅我咁。」所以結婚時她跟丈夫商量過，暫時都不會考慮生B：「我哋諗法好相同，我哋都係好認真嘅人，如果我要帶呢個生命嚟冒呢險，我係未有嗰個勇氣。」

她坦言婚前跟老公都有過暗湧，她說：「有次嗌得好犀利，佢好大聲，我就好驚，突然之間驚到個心去番之前屋企發生嗰種聲音，好怪嘅恐懼籠罩住我，我要離開間屋，我驚到去咗酒店住咗一個禮拜，係做過輔導之後，先知一聽到嗰啲聲音，做番『小璧琦』嘅恐懼，原來兩人建立嘅關係，對下一代係有一生嘅影響。」老公點氹番你？她笑說：「佢畀好多空間我，畀啲安靜先再約我傾，佢明白咗我嘅恐懼，學習講嘢細聲啲，好感恩佢包容到我呢啲性格、成長嘅缺陷。」