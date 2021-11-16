Anson Lo撞車傷腰　粉絲擔心問脊醫

有女病人求醫時詢問，撞車後的腰傷會有多嚴重，以及怎樣治療？原來她是MIRROR成員Anson Lo的忠實歌迷，所以很擔心偶像早前撞車的腰痛情況。其實，即使是輕微碰撞，對頸椎及腰椎亦有可能帶來傷害，假如有以下提及的不適，就必須要接受詳細檢查。

首先，就算撞擊只是輕微，也要注意撞車後的即時感覺，手腳有沒有麻痹，這是代表頸椎腰椎或已在撞車過程中受損，如果翌日起床後，肌肉關節的痛楚加大，便應該馬上求醫診斷。

乘客處於放鬆狀態創傷大

馬路上，兩車低速碰撞時有發生，無論坐巴士、小巴或的士，亦有可能遇上類似的輕微交通意外，不少人認為當下沒有明顯不適，對身體傷害不會很大。不過，外國有研究報告指出，在沒有佩戴安全帶的情況下，車輛突然被撞擊，即使力度是很小，也會對頸椎腰椎造成相當大的傷害；重點是，司機由於看到路面情況，感覺到快要被撞，自然反應會收緊肌肉作自我保護，以迎接這個撞擊，但乘客未意識到快要被撞，身體處於放鬆狀態，在不知情之下受撞，創傷則是最大。

脊椎滑脫多年後仍然腰痛

人的身體是依靠椎間盤作為卸力，椎間盤是於脊骨關節之間的啫喱狀軟組織，具吸震作用，走路或跳躍時人體承受的震盪，便是由椎間盤緩衝；若遇到突如其來撞擊，有機會使椎間盤裏面的纖維環破裂，如啫喱狀軟組織從破裂處突出，壓迫脊骨周邊的神經線如頭部神經、坐骨神經、腳部神經、手部神經等，便會引發頭痛、頸痛、腰痛、手麻痹或腳麻痹，這種受傷稱為椎間盤突出。

若撞擊力度強烈，或會導致脊椎滑脫，沒有盡快處理的話，相隔十年八年，患者仍會被腰痛纏繞，經常叫痛。

醫生資歷：

脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家