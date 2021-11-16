人生高峰跌落谷底　王君馨：原來可以一日內就改變晒

藝人陳敏之近來開設個人視頻頻道，請來星級好友做嘉賓，今集就請到王君馨，入行14年的王君馨就大爆自己由人生高峰跌到落谷底感受，大嘆原來外間對她的評價可以一日內變晒！

王君馨剛入行不久的時候就備受注目：「我諗係《香港小姐》去到《舞動奇跡》，係一個好高峰，尤其是一個新嘅artist，第一個飲食節目係《日日有食神》，跟住好多好負面嘅聲音，啲人又乜都批評，乜都讚，跟住就乜都批評，咁你就會覺得原來呢一行啲人對你嘅意見係可以一日之內就改變晒！我都係好感恩，我係早啲跌，我係喺我嘅career最頭嗰一年就已經跌得最低谷，同埋之後所有嘢都會珍惜。」

而敏之亦有講到雖然自己現在看起來很樂觀，但其實是因為她以前經歷過：「我發覺係真係好容易有抑鬱，係極容易，你唔好睇我樂觀，但問題係你承受過，我都承受過，我拍咩劇都鬧，話我啲戲屎啊！唔好啊！講嘢唔好啊！總之我唔知啊，每一個身體部位都話過你唔好，甚至乎話埋你屋企人，都一定有啦，我會覺得你哋其實寫落去，或者你哋去留一個言，你可以令我哋有好多大個鼓舞，亦都可以令我哋跌落人生谷底。」

而出名跳舞勁嘅王君馨上跳舞班時就試過被寸，「嘩，呢個係王君馨啊？！」不過她為顧及港姐形象，不能表露真性情，惟有「硬食」，所以當時她停咗一輪（上堂）。最後陳敏之同王君馨就語重心長：「希望世界多啲愛、多啲正能量，少啲批評。」