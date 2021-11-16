宋智孝突變男仔頭　短髮潮再現

宋智孝出道至今已經20年，一直以長頭髮加絕美素顏示人的她，近日在社交平台上公開超短髮造型。形象大變不但引來一眾網民熱議，還引來《Running Man》隊友Haha和池石鎮在留言。不禁想起韓國女星一直以來都很流行剪短髮，例如劉仁娜仙氣十足的精靈短髮和高俊熙的男孩短髮，就贏盡大家喜愛。這些女星的短髮造型讓人耳目一新，同時亦證明只要剪一個合適髮型，效果遠比整容更令人驚艷。一直Keep住長髮造型的你，如果心思思想剪短髮，不妨參考吓以下示範吧！

宋智孝耳上超短髮

近日宋智孝在社交平台上分享了多幅短髮的前後造型，照片一出粉絲反應褒貶不一，就連《Running Man》隊友Haha和池石鎮也表示：「這是怎麽回事」。但她一於少理，還在Caption寫上「這個太帥了」，似乎很滿意自己的短髮造型，粉絲們猜測是爲了新戲才剪短頭髮。照片上的短髮微濕，除了超短的亮點外還很碎。這種髮型比較難駕馭，男孩子氣十足！如果你沒有宋智孝的顏值，還是慎重考慮吧！

同場加映：劉仁娜仙氣短髮 + 高俊熙利落短髮

如果要數韓國最美短髮女星，劉仁娜絕對榜有名。雖然她在《鬼怪》和《觸及真心》中的氣質長髮造型太深入人心，但換上短髮後更加美，大家都紛紛稱讚她是仙氣滿滿的精靈。尤其是一頭All back劉海加濕髮感，看上去簡單利落又不失女人味，耳下的短髮還可以展現優美的天鵝頸曲線。有時候還可以讓劉海放下來變成八字劉海，耳後的短髮紮起來，更是超級甜美！

一直是南韓短髮時尚Icon的高俊熙，似乎天生就適合短髮。其髮型重點是有層次感，加上簡潔利落的輪廓，能充分凸顯其五官立體感和青春氣息滿滿的蘋果肌，整體看來既可愛又性感。其實愈短的女士髮型，對五官精緻度的要求就愈高；鑑定一個人是否真的美人，就看她適不適合剪超短髮。從這個標準上來看，高俊熙是一個合格美人。如果對自己的美貌沒有信心也不要緊，就轉變劉海造型來迎合短髮。八字劉海或空氣劉海都可以，但千萬不要留很厚很長的劉海。