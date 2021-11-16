Ed Sheeran將參加《MAMA》　BTS赴美開騷令酒店房價暴升

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）將於11月27、28及12月1日、2日在洛杉磯SoFi體育館舉行4場演唱會，4場料合共招待40萬觀眾，除了有演唱會門票被瘋炒貴25倍之外，場館附近的酒店房價亦暴升，有報道指距離場館10分鐘路程的旅館在27日晚的房價升至高達2,700港元，而平安夜的房價只是約1,000港元，另一2星級賓館的每晚房價亦升至逾2,000港元，比平安夜的房價高1倍。

而BTS將於12月11日出席在首爾舉行的韓國年度音樂盛事《MAMA音樂頒獎禮》，《MAMA》今日舉行發布會，製作公司CJ ENM音樂內容本部長公開《MAMA》今後的發展方向，透露將來除了在亞洲地區舉行之外，亦計劃移師美國舉行，而今屆《MAMA》將招待觀眾入場，但具體規模仍然未定。

總製作人朴燦旭則透露今屆《MAMA》除了已解散的限定男團Wanna One及人氣節目《Street Woman Fighter》的8支隊伍之外，英國唱作天王Ed Sheeran亦會參與演出，而今次是Wanna One自2019年1月解散後首度合體演出，他指10子都對能夠與世界各地的粉絲見面感到十分期待。