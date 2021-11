藝人洪永城就快做老竇!佢同老婆梁諾妍(Inez)於今年7月舉行婚禮,隨即宣布雙喜臨門懷孕4個月,依家Inez腹中塊肉已經8個月,個肚都已經愈來愈大,洪永城昨日(15日)在社交網上載太太新相,好友紛紛好奇摸孕肚,感受BB郁動,洪永城留言:「幸福即將來臨,everybody is trying to get their hands on it!」

與好友聚會洪永城,笑言收到好多朋友建議,就係:「有得玩好玩喇,有得瞓好瞓喇,有得出街就出街喇,有得飲好飲喇!」不過洪永城強調自己好定性:「我話癡線,我不嬲都係住家男人,我最憎周圍走來走去。」