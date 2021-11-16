主題美酒節　盡情暢飲

除了每年一度的大型品酒活動，本地亦有很多不同類型的美酒節選擇，既有各式各樣的高級葡萄酒品酒晚宴、試酒會，也有一眾酒吧迷喜愛的限定設計雞尾酒，讓劉伶可以盡情暢飲。

高質葡萄酒試酒會

美酒佳餚一向密不可分，坊間亦不時推出Wine Pairing來吸引客人。由11月22日至27日舉行的「香格里拉美酒節」，集團旗下的3間酒店都會有不同品酒活動。如11月23及24日的九龍香格里拉Angelini品酒晚宴，可以分別品嘗到多款意大利酒莊的佳釀。11月24日舉行的港島香格里拉珀翠餐廳七周年致臻名酒晚宴，能試到多款舊年份的佳餚，機會難逢。除此之外，亦有由侍酒師大師Yohann Jousselin籌劃的波爾多名酒試酒會，以及於香港嘉里酒店推出的傳統刀削香檳體驗等，選擇夠晒多元化。

特色雞尾酒

色彩繽紛和富創意的雞尾酒，一向受到年輕人青睞，由現時至12月5日舉行「香港雞尾酒節」，以「永續調酒」為主題，共有超過20間酒吧及餐廳參加，包括Gishiki Lounge、Kakure及ODDs等，會創作出約60款限定雞尾酒。同時間，大會於尖沙咀開設期間限定快閃店，到時會有多項活動，如有威士忌專家為大家作指定威士忌導賞，亦有選用意大利烈酒調配雞尾酒示範等活動。參加者可按需要選擇Bar Hopper Pass或Bar Runner Pass 2款門票，內有不同的代幣或禮品，大家可以揀啱心儀酒吧慢慢嘆。