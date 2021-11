《星》劇BB道具造價達5位數　鍾嘉欣晒演技網友力推視后

無綫台慶劇《星空下的仁醫》進入結局篇,劇情愈來愈刺激,昨晚(15日)一集大肚鍾嘉欣突然下體出血,要做手術拎個BB Heman出嚟,可惜確診感染病毒,所以個BB救唔番,而手術期間鍾嘉欣一度心跳停頓,最終成功搶救,而鄭嘉穎更要為鍾嘉欣做手術取出死胎,由剖腹至取出連住臍帶的BB,過程冇打格非常逼真。據知BB道具造價達5位數,而且是跟足真實情況訂製,無綫今次落重本!

而鍾嘉欣手術後甦醒,見不到兒子Heman,最終鄭嘉穎告知其兒子已離世,此時鍾嘉欣演技達到高峰,喊住話:「對唔住呀!媽媽害死你呀!」觀眾看到心都酸。而鄭嘉穎就攬上身,指是自己失誤害死Heman,但之後鍾嘉欣與他真情對話,承認自己有幻覺,並表示是時候要放下:「我知道BB已經走咗,我知道我唔應該再見佢,但我真係好唔捨得佢,我唔想自己咁清醒,佢之前仲喺我個肚入面,我連同佢Say聲Sorry都冇機會。我好掛住佢,好掛住BB呀!」

而今日(16日)鍾嘉欣在社交網上載一張抱B相:「Heman: I will love you forever and ever. 」而網民就在貼文下留言,力推鍾嘉欣做視后:「你演得好好,好入戲!今年視后如果唔係你就真係天理難容」、「嘉欣你做得非常之好,睇完我個心實埋,Support u。」

鍾嘉欣接受東網訪問時說:「我一直嘅拍攝都以劇情、角色行先,演『章以芯』呢個角色嘅時候,已經投入晒喺呢個女仔度,我真係想像同相信自己經歷緊呢個過程,所以拍嘅時候,好辛苦,情緒好低落,知道自己BB有事,冇健康地出世嗰種痛...記得我拍前,培養情緒,身體都會感覺好唔舒服,演完之後,成個身震晒,完全投入,連身體都好似經歷緊呢個創傷,好傷心。」

她還指演這部劇時,畫到劇本花晒:「因為已經做咗媽媽,個劇本寫完出嚟已經好靚,但我都會加添小小嘢,同埋,我本身好喜歡呢個角色,希望做到呢個角色個一道光帶出,呢個女仔好有正能量同使命感,事事為病人設想,係一個好簡單嘅女仔,上天賜予佢有超於常人嘅能力去做手術醫人,佢亦好好擅用呢個Super Power。」

觀眾如此喜歡她的演繹,睇得甚為投入,會否令她對視后獎項增添信心?她謂:「好多謝觀眾咁支持我,好感動,之前嘅辛苦、心機都冇白費,作為演員,知道觀眾睇得投入係最開心嘅,獎項嘅嘢隨緣,有獎就好開心,冇獎都唔緊要,喺呢個拍攝過程我學咗同試咗好多嘢,真係好感謝大家,未睇完整部戲都咁支持同睇好我,已經贏咗。」