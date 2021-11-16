《星》劇BB道具造價達5位數　鍾嘉欣晒演技網友力推視后

無綫台慶劇《星空下的仁醫》進入結局篇，劇情愈來愈刺激，昨晚（15日）一集大肚鍾嘉欣突然下體出血，要做手術拎個BB Heman出嚟，可惜確診感染病毒，所以個BB救唔番，而手術期間鍾嘉欣一度心跳停頓，最終成功搶救，而鄭嘉穎更要為鍾嘉欣做手術取出死胎，由剖腹至取出連住臍帶的BB，過程冇打格非常逼真。據知BB道具造價達5位數，而且是跟足真實情況訂製，無綫今次落重本！

而鍾嘉欣手術後甦醒，見不到兒子Heman，最終鄭嘉穎告知其兒子已離世，此時鍾嘉欣演技達到高峰，喊住話：「對唔住呀！媽媽害死你呀！」觀眾看到心都酸。而鄭嘉穎就攬上身，指是自己失誤害死Heman，但之後鍾嘉欣與他真情對話，承認自己有幻覺，並表示是時候要放下：「我知道BB已經走咗，我知道我唔應該再見佢，但我真係好唔捨得佢，我唔想自己咁清醒，佢之前仲喺我個肚入面，我連同佢Say聲Sorry都冇機會。我好掛住佢，好掛住BB呀！」

而今日（16日）鍾嘉欣在社交網上載一張抱B相：「Heman: I will love you forever and ever. 」而網民就在貼文下留言，力推鍾嘉欣做視后：「你演得好好，好入戲！今年視后如果唔係你就真係天理難容」、「嘉欣你做得非常之好，睇完我個心實埋，Support u。」

鍾嘉欣接受東網訪問時說：「我一直嘅拍攝都以劇情、角色行先，演『章以芯』呢個角色嘅時候，已經投入晒喺呢個女仔度，我真係想像同相信自己經歷緊呢個過程，所以拍嘅時候，好辛苦，情緒好低落，知道自己BB有事，冇健康地出世嗰種痛...記得我拍前，培養情緒，身體都會感覺好唔舒服，演完之後，成個身震晒，完全投入，連身體都好似經歷緊呢個創傷，好傷心。」

她還指演這部劇時，畫到劇本花晒：「因為已經做咗媽媽，個劇本寫完出嚟已經好靚，但我都會加添小小嘢，同埋，我本身好喜歡呢個角色，希望做到呢個角色個一道光帶出，呢個女仔好有正能量同使命感，事事為病人設想，係一個好簡單嘅女仔，上天賜予佢有超於常人嘅能力去做手術醫人，佢亦好好擅用呢個Super Power。」

觀眾如此喜歡她的演繹，睇得甚為投入，會否令她對視后獎項增添信心？她謂：「好多謝觀眾咁支持我，好感動，之前嘅辛苦、心機都冇白費，作為演員，知道觀眾睇得投入係最開心嘅，獎項嘅嘢隨緣，有獎就好開心，冇獎都唔緊要，喺呢個拍攝過程我學咗同試咗好多嘢，真係好感謝大家，未睇完整部戲都咁支持同睇好我，已經贏咗。」