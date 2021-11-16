東冲有料到：普通餐廳內吃不普通的中泰餐

位於唐人街的Restaurant POTONG是近期曼谷的人氣餐廳，最近終於見識到主廚Pam（右一）的出色手藝（胡慧冲提供）

早前因應泰國於11月1日開關，特別為《東方日報》推介曼谷多個心水好去處，其中包括了一間剛於7月開業、位於唐人街的Restaurant POTONG。

餐廳建築前身是擁有120年歷史的中式藥房「普通大藥房」現在則已改裝成提供高級中泰料理Crossover的人氣店，名字依然叫做「普通」，但其實絕不普通！受疫情影響關係，曼谷不少餐廳因而結業，但此店卻絲毫不受影響，據講訂枱的Booking已排到明年1月中旬。

到這裏用餐並不便宜，埋單計數每位消費約THB4,000至THB5,000左右。有些人會認為泰國多窮人，這些高級食肆都是為外國旅客而設，本地人不會光顧等等……但實情泰國也有喜歡追求美食的中產階級，到訪時看到的都是清一色泰國人。

來這裏用膳需時約2.5小時，共提供多達20個Course，餐廳方面亦十分貼心，會按個別食客的用餐進度來調節上菜速度，如果吃飯途中需要外出抽根煙、傾傾電話的話，可能需要3個多小時才能吃完。我個人的經驗是，在這裏享用一餐感覺就像「碧血長天」，不斷有料理端上枱面，怎麼吃也吃不完！每道菜的分量不多，但卻充滿了創意，例如一道以竹籤串着吃的鴨舌，你可將竹籤化作畫筆，並沾上不同顏色的調味料來吃，感覺就像在繪畫般過癮。還有非一般味道的小籠包及一栗（米）三味等，統統都是創意表現。最難忘還有一道鴨片，味道有點像臘鴨，但鴨皮則猶如乳豬皮般鬆脆，十分可口。就連甜品也同樣多采多姿，整頓料理叫人相當回味。

可惜的是，此行需要同時進行兩個節目的採訪，用餐時要邊拍邊講，未能盡情享受箇中滋味，但無論如何也是一趟頂呱呱的體驗。之前《泰國米芝蓮指南》將印度創意料理餐廳Gaggan評為二星，我直覺認為這間由泰國本土廚師主理的中泰料理Crossover餐廳，也值得《米芝蓮》的二星甚至三星殊榮。大家拭目以待吧！

胡慧冲