余文樂忽晒早產細女正面片　罕談童年父母唔錫自己

男星余文樂自上月（10月）開咗影片頻道之後，佢次次Upload新片都有驚喜，先後就晒出過大仔余初見正面靚樣、曝光擺滿價值逾3千萬元潮物同名畫嘅工作室等，今次佢就拍咗段話自己40年嚟首次去露營嘅片，有佢同成班Friend搭蓬、飲飽食醉嘅畫面外，佢仲罕有談及童年事！

余文樂眼濕濕咁，提到幼時無緣同父母同住，缺乏父母嘅愛與關懷：「那時候絕大部分的香港人都在忙工作，我是跟我姨媽住，我哥哥是跟我外婆，我小時候就很記得，為甚麼我爸媽小時候不理我？為甚麼上學都永遠見不到爸媽？很深的印象，我就跟自己說，長大也別讓自己的孩子這樣子。我沒有怪責爸媽，雖然小時候我跟我哥都有，我們說小時候沒有理我，現在管我幹嘛？所以（現在）有小朋友就盡量抽時間陪伴，小朋友長大就是長大了，拍戲我還是有機會。」

期間提到太太王棠云有咗小朋友之後，聲稱20年都未請過假嘅余文樂，話為咗唔好錯過見證BB出世，就同公司請半年假。之後又提起太太懷幼女余初心7個月時要早產，仲日日以淚洗面，佢話每日留喺醫院陪太太。片尾佢更加公開愛女可愛嘅相，即被網友大讚Cute，同阿哥更加係餅印一樣。