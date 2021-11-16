又有餐飲優惠　預訂食住過元旦

餐飲優惠不時有，今次搜羅日本人元旦必食的御節料理優惠，仲有不少年輕人喜歡的大眾化美食品牌推出的折扣優惠，識食又鍾意食的巴絲打可別錯過喇！

御節料理早鳥優惠

不少香港都人都直認日本是「故鄉」，未Lock Down前一年都會「回鄉」幾次，2022年將至，相信日本並未開放口岸，故想在當地品嘗御節料理過節幾大機會無望，但大家又不要失望，因為有日本優質健康冷凍食品訂購公司TASTING TABLE Japan Premium會從日本直送高級御節料理來港，讓大家可以日式正月習俗迎接新年。今年除有去年大受歡迎的和風三段重繪馬及和風迷你七段重寶祥款式外，還有全新的和風・洋風二段重北之雅3款選擇。和風・洋風二段重北之雅屬豪華精美日式御膳伴以西式御膳，日洋美食交融，帶來傳統以外的新體會。即使分開享用，洋風的菜餚可當作聖誕大餐的開胃菜、和風的菜餚則可為年菜「加餸」，以不同方式享用御節料理，當中的精緻料理包括波利尼西亞豚肉卷和乾果堅果法式醬糜，前者將豬肉用加入香料的秘製醬油醃漬，之後捲起香烤而成。而後者則是一種以忌廉芝士為基礎的法式醬糜，搭配了乾果及堅果，令口感更有層次。3款豪華御節料理各限定100套，由即日起至11月30日可享折扣優惠，親自到旗艦店自取的顧客更享限定再減HK$100；由於去年開賣不久即火速售罄，有興趣的巴絲打就有買趁手喇！

8折歎六品便當

人氣雞煲店的芝士雞煲專門店「米走雞」於11月推出全新午市六品便當，有8款肉類主食包括川味口水雞、金湯酸菜魚、豚肉生薑燒、和風燒汁牛肉、蒜片牛柳粒、照燒雞扒等，便當包括配菜（酸辣鳳爪沙律、花雕醉雞翼、蒜香白肉等7選1）、主食、小食及飲品（熱蜂蜜蘆薈柚子茶、檸檬薑柚子蜜、蜂蜜紅棗茶、銀菊露等8選1），由即日起至12月16日或之前午市（中午12時至下午4時）推出優惠，於推廣期內身份證號碼括號內包含數字「8」即可享一客「六品便當」，而身份證號碼括號外有「8」，亦可以8折優惠享用一客「六品便當」（價錢因應不同分店作出調整，身份證優惠適用於長沙灣分店以外所有分店）。

期間限定鐵板餐

日本過江龍Pepper Lunch是不少學生與上班族喜愛品牌之一，品牌最近首次推出德國香腸拼盤二人套餐（供應期為即日至12月15日），4款煎得外脆內軟的德國香腸配上香濃幼滑的薯蓉，滋味Double Up，搭配經典的珍寶黑椒牛肉拼雞肉飯，經典與創新合奏，大人小朋友都愛上。此外，選用秋冬肥美的鰻魚入饌，重推期間限定的鰻魚宴，包括極具人氣的黑椒鰻魚飯及創新配搭的黑椒鰻魚拼雞肉飯；鰻魚肉質鮮嫩，油脂豐富而不膩，入口即溶的口感配上特選照燒醬汁，令人回味。此外，品牌由即日至12月31日期間推出會員優惠，於周一至周五的上午11時至下午6時於指定分店選購任何正價鐵板餐即減HK$6呢！