鹿晗被網民「人格貶損」　法院判勝訴獲賠5萬人民幣

內地近日進行「清朗行動」，實行趕絕劣迹藝人，不少內地明星更加注重自己的形象，為名譽打捍衞戰。而鹿晗與網民的網絡侵權責任糾紛一審法律文書亦已公開，文書顯示，原告鹿晗訴稱，被告網民在公眾平台上發布的涉訴文章中，對原告進行人格貶損性描述並捏造虛假事實。被告通過影射或暗指的方式向公眾傳遞誹謗及侮辱信息等行為，損害了原告人格利益，侵犯了原告名譽權。被告則辯稱，涉訴文章屬於故事性小說類文章，不具有指向性，侵權程度低，沒有造成任何的損害後果等。

法院查明後認定涉訴文章指向原告，且文章存在失實之處，被告在公眾平台公開發布未經證實且對人格帶有負面指向的言論，構成對原告名譽權的侵害。最終法院判決，被告賠償原告50,000人民幣（約62,000港元），並須公開道歉。

至於內地女星趙露思的公司，今日（16日）發出嚴正聲明，稱有用戶持續在社交平台抹黑趙露思且大肆傳播，涉嫌侵犯了其名譽權。目前公司委託律師全權處理涉嫌侵犯趙露思名譽權相關事宜。同時，趙露思公司也號召大眾發布言論務必要遵守法律法規，尊重他人合法權益，共同維護風清氣正的網絡環境。