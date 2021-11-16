鄭嘉穎唔諗拎視帝：畀啲未攞過嘅拎！

藝人鄭嘉穎於無綫台慶劇《星空下的仁醫》內與拍檔鍾嘉欣擦出火花，昨晚（15日）一集更交代嘉欣因診症時感染病毒，致BB胎死腹中，深愛她的嘉穎不想嘉欣自責一生，決定偷改醫療報告隱瞞兼承擔一切，期間二人先後失控痛哭，場面感人成網民熱話。

被讚演技出色的嘉穎，對於劇集受歡迎連聲多謝觀眾支持：「個假BB整得好迫真，直頭真到可以拍close up，道具組好犀利。（花咗5位數字喎！）依家物有所值啦。」談到這場催淚戲，他說：「其實事前我同咗導演講，小弟1、2take OK，去到第3 take就真係『做』喇，我第一take嘅眼淚同感覺最真，會要求近鏡去拍。」提到與嘉欣產生的化學作用，嘉穎表示：「大家都拍咗咁多年劇，佢都同我講至少演咗幾十部喇，我仲多個佢，對新人嚟講大家都係前輩，我慶幸遇上有經驗嘅對手。」

而昨晚劇情將戲味推高，似乎令他再奪視帝的機會再提高，嘉穎卻表示：「呢個我唔諗啦，比較希望畀啲未攞過嘅拎，可能會改變佢哋一生，好似Shaun（譚俊彥）演得好好，仲有《拳王》嘅張振朗，淨係睇佢操肌咁辛苦都值攞獎。大家鍾意套劇，同埋我嘅演出已經好開心，多謝大家支持。」

另外，今日活動上嘉穎走進小演員堆即刻大受歡迎，小朋友表現相當興奮。問到是否多了很多小朋友粉絲？他笑言：「我反而覺得依家多咗家長粉絲，大家好似真係覺得我醫病咁，如果有病記得去睇醫生，唔係搵我，哈哈！（無綫乘機再打你主意？）監製講過好似有人同佢提議開續集，你哋問佢啦，如果開到都要到時先算，睇吓幾時通關再做決定。」