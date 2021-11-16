爆料女藝員姣錫人夫出事　練美娟即被Edan恐嚇

藝人練美娟（娟姐）及「俄仔」Artem Ansheles今日（16日）出席聖誕主題活動，對於早前於節目內大爆見過某無綫女藝員姣錫當紅人夫的場面，引起極大回響，娟姐接受訪問時，說當日可能飲得太醉，才衝口而出爆料，完全冇諗過事後會引來熱論，甚至有身邊朋友向她求證，不過她坦言往後都不欲多談，希望話題今年帶起就同年終結。相反，她笑說因為爆Edan鹹濕成日𥄫女，被對方「恐嚇」：「佢私下Message我，話要返公司唱衰我，但我同佢真係好好朋友，所以佢唔會介意，佢都係專注新人獎啦，雖然我鍾意Mike同MC多啲，哈哈！（咁Stanley有話你話佢小氣？）冇啦！」

而久未露面的俄仔興奮宣布將自資推出個人大碟，「消失」期間便是忙於製作唱片：「上年11月返咗俄羅斯4個月，年頭先返香港，希望可以喺今年尾至下年頭出。（咁咪爭唔到今年新人獎？）唔理啦，獎項對我嚟講唔重要，呢個係充滿熱誠嘅作品，自己滿意就得。」自資幾多位數字？他自爆夠買一架車：「值得嘅，隻碟有7首歌，有首歌會係英文、普通話、俄文3個語言Mix埋一齊，想打入國際，畀多啲人聽。」

笑問俄仔可會送大碟給娟姐當聖誕禮物？娟姐搶答：「佢一定叫我買！」俄仔笑言會送，但亦希望對方買碟支持。問到娟姐聖誕節是否拍住拖過？她抵死自嘲：「公開招親幾年都冇起色，我放棄啦！今年聖誕又冇假放，之後會開新節目同新劇。」