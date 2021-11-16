Anson Lo壓力爆煲　勉勵自己「奸巴爹」

人氣男團MIRROR成員個個獨當一面，身為「教主」的盧瀚霆 （Anson Lo） 人氣極盛，其新歌《不可愛教主》MV上架只有4個月，已破千萬點擊，加上又拍電影和劇集，實行歌影視三棲發展。

不過人愈紅壓力愈大，他昨晚（15日）在社交網發文，並留下感言：「坦白的說，最近一個月的壓力頗大，有幸參與到一部電影、Megahit Remix的籌備、電影《假冒女團》宣傳、準備12月演唱會、12月開拍新電影的準備！」對於自己工作沒有停下來，他表示感恩又擔憂：「每天都十分感恩，能夠擁有這些機會去嘗試，邊學、邊試、邊做，一切絕對都是我一直以來很享受的事情；同時，也會害怕害怕令家人失望，害怕令大家失望，亦可能因為這個擔憂，令自己長期處於『不放過自己』的狀態。」

他又與粉絲互勉：「在網絡上看過一句說話『有些事情你現在不做，一輩子都不會做了』。每次疲倦的時候想起這句話，都會立刻醒神過來，提醒自己，現在這一刻不練習，便會養成惰性一直偷懶，現在這一刻放棄，一輩子的夢想都會隨之放棄了，所以想告訴你們，我一定會繼續努力，因為我知道這些機會不是必然的，而你們對我的支持也不是必然的，希望寫下這篇近況，為自己打一打氣，為你們打一打氣，致每一位為生活而奮鬥中的你，記住我也在和你一起打拚中，一起努力。」最後更勉勵自己奸巴爹（加油）！