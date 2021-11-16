空針事故後身體差咗？谷婭溦病足個幾月未好番

歌手谷婭溦和糖妹（黃山怡）今日（16日）到將軍澳電視城為《勁歌金曲》錄影，但谷婭溦因要重唱故遲了出現，糖妹即幫她解釋：「因為佢病咗，所以想唱多幾次。」谷婭溦則說：「因為我自己唔收貨。（你咩病？）喉嚨發炎，病咗個幾月，一個星期前仲失聲，要成身刮痧同拔罐，到依家都仲未好番，自從嗰件事（打空針）之後身體差咗好多。（你自己覺得？）唔係，我心態一直都好積極，都有做運動。」問到之後可會再打第三針？她表示：「打針冇問題，今次會望實嚟打，同叫多幾個人陪。（有冇陰影？）如果有需要都會打。」問到可會停工休息一排，待康復才工作？她表示：「如果乜都唔做反而仲差，有嘢做個人會更積極。」

而糖妹就表示現時除了《勁歌》主持工作外，亦同時拍劇集《四十二章經》及《法證先鋒V》：「可能監製見到《勁歌》就諗起我，始終多咗機會曝光。」講到有指《勁歌》播出時間調動，翡翠台版本縮短，她表示：「因為台慶先變，台慶之後會再變，但未知係點。（話縮短至5分鐘？）依家同好多唱片公司合作番，相信唔會cut到5分鐘，J2會播番一個鐘。（你點睇？）主持都係會繼續做，其實J2都會播，網上又可以重溫番，大家聽到減到5分鐘好緊張，證明其實大家都係留意香港樂壇。」