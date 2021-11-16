4個人跳十字步　鄭欣宜C AllStar合體騷預勁歌熱舞

歌手鄭欣宜（Joyce）與組合C AllStar首度聯手開九展騷，揚言要挑戰不太擅長的和音的Joyce說：「C AllStar做嘅A Capella好靚、好和諧，但我係和音災難，但都想突破自己，同佢哋夾一Part，唱一首歌都好。」C AllStar成員陳健安（On仔）提議：「有啲歌可以有個高音部，就等Joyce挑戰一下。」除了合唱外，另一成員King想為Joyce的作品「加料」：「Joyce有好多跳舞歌，或者幫佢做Remix，做啲電子上嘅合作。」

Joyce能歌善舞，即場邀組合4子齊起舞：「之前為咗音樂會開會，我好似偷聽到釗峰話想跳舞。」釗峰笑言：「會盡量配合Joyce，喺佢隔籬伴舞，佢勁歌，我哋十字步。」Jase更說：「我哋會為Joyce新研製四十步，4個人跳十字步，就係四十步。」

音樂會鄰近聖誕節，5人坦言未開Show已興奮，更期望將節日氣氛帶到騷中，或安排即場點唱環節，釗峰說：「如果有人點英文歌，咁Joyce就可以係英文歌擔當。」釗峰又補充說：「我仲想睇Joyce臨場爆肚，大家都知，女歌手嚟講，佢講嘢都係首屈一指，希望佢爆肚時我哋都可以好歡欣。」