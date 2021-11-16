寡慾多年　性歡愉遇困難

Q：本人38 歲，女性，已有許多年沒有進行性行為，同現任男友第一次交歡，試了三次都未能成功進入，而在第三次交歡時，更令我下體流血和疼痛。想知道是否本人身體問題，令到對方不能成功進入？過程中男友沒有戴安全套。謝謝解答！

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A：情到濃時，性歡愉難成事，更導致了出血帶痛，不期然會令女性感到沮喪，既擔心對方掃興，亦憂心身體問題。

三、四十歲的女性，尚處於性慾旺盛蓬勃的階段。一般而言，只要在享受性愛時，陰道有足夠濕潤，性分泌充足，在這狀態下陰道可容納對方進入而不致受傷流血。

多年來沒過伴侶生活，長久寡慾，或許你會需要較多的時間、較充足的熱身過程、較放鬆的心情，目的是好讓自己能重啟美滿的性生活，相信你在以前曾有過成功經驗，這證明你是有能力做得到的，重點是留意個人的性狀況，它會經常轉變。單是同月份裏，隨生理周期循環變化，天然分泌已有明顯的多寡之別，例如正值排卵期時，陰道分泌充足；而在月經剛完時，陰道分泌則大減。有性經驗的女性，通常較懂得掌握身體的內在變化。

嘗試回想，你與男朋友溫存的那一天，會否是處於天然分泌較少的日子？陰道壁具有彈性，能容雄偉之物，它仍需要足夠的性分泌作潤滑輔助。若果天然分泌不足，非但不能成事，更會因強烈摩擦而導致陰道壁因輕度撕裂而流血、疼痛甚至感染，尤其陰道前端位置最容易受傷，女性會感到赤痛不適，嚴重時患陰道炎症。

使用水溶性潤滑劑是最方便且直接有效的性愛輔助品，可紓緩陰道不適問題。在性愛前徹底洗手消毒，用手指拈起潤滑劑並塗抹到陰道前端之內（不能只塗在陰戶外部）。此外，伴侶亦可彼此增加前戲和愛撫，增加性亢奮以促進更多天然分泌。

女性如發覺天然分泌不足情況並非間歇地發生，而是持續地發生陰道乾涸和性交疼痛問題，那便需要前往婦科檢查由卵巢製造的兩種女性賀爾蒙──雌激素（Estrogen）和黃體酮（Progesterone）的水平是否不達標或不穩定，引發天然分泌量不足，未能保持陰道濕潤。如有懷疑，應盡快向婦科求診和評估情況，需要時經由醫生處方藥物以解決困擾。

李偉儀