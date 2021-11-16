方力申公開回應緋聞　馮盈盈輸畀隻狗？

無綫綜藝節目《男神廚房》由鄭裕玲（嘟姐）、王菀之（Ivana）擔任主持，於今明兩日（16及17日）兩集中，「男神召集人」何廣沛請來「率直男神」方力申、「吹得男神」李俊樂、「廢青男神」周嘉洛及「無難事男神」關禮傑繼續大鬥廚藝，更要鬥埋感性，務求從美女試食團成員林夏薇、馮盈盈及美女廚師Hilda手上取得高分數。

今集「情感擔當」及「爆笑擔當」集中在方力申及嘉洛身上，前者煎帶子時如臨大敵，全程聽不進任何勸喻及指示，如進入無人之境。在「約會限定」部分，他再遭強攻被要求回應與盈盈緋聞，他回應時相當出位並狂爆金句：「唔係我媽唔接受佢，係我隻狗啫嘛！」盈盈即搞笑追問：「喺我同狗之間你會點揀？」於真情剖白環節，小方自認非浪漫男友，並透露是受性格大男人的爸爸影響。談到媽媽如何以家常菜表達親情時，林夏薇更感動落淚。

嘉洛的廚藝明顯「顛倒眾生」，不但被指製成品是「睇見都唔開胃」兼有嚴重腥味，他炮製「炸蛋」期間，更令美女試食團聞蛋色變。但在真情剖白環節，以燒賣帶出母子情的嘉洛，透露雖感受母親對他的愛，但母子相處之間不是太親密，此時嘉洛哽咽的說：「我成日驚自己後悔有朝一日冇機會對佢好，所以要珍惜眼前人。」

至於關禮傑除了煮素食有一手，原來連甜品亦難不到他，他炮製的糖不甩，令美女試食團未食已大感驚喜。他直指自己是嚴父，笑言以前女兒帶男友回家，他會不開心，又謂對於女兒入行感擔心，但又會保持開通態度：「最緊要佢自己喜歡。」