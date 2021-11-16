老公有多重身份　陳倩揚分享夫妻保鮮秘訣

藝人陳倩揚為健康產品擔任代言人，表示其減肥瘦身群組旗下有14萬會員，故一定要精挑細選才推介產品，她認為飲食及運動對瘦身很重要，而此產品就可以用作輔助，開心品牌亦認同其想法，故雙方一拍即合。她不敢自認是「減肥KOL」，自己只是不斷學習，在群組與大家交流。而一直保持fit爆身形的她，最想就是操練馬甲線，亦開心感染老公減埋一份。

講到與老公結婚近11年，二人一直感情穩定，問到有何保鮮秘訣？她笑言：「就係永遠留有空間去追求，例如我哋保留空間點樣去對大家好啲，生活上總有磨擦，從每次大大小小嘅意見不合去了解對方多啲，永遠順境冇可能學到咁多，要嗌吓交先得。」

她亦笑言近兩、三年較忙，但和老公的關係反而更進一步：「大家一齊經營呢個屋企，多咗好多默契，都好開心佢好支持我嘅工作，我哋係細水長流嘅感情，佢亦係朋友、teammate、閨蜜，乜都集於一身。」講到已育有兩子一女，可會再生？她笑言：「夠㗎喇，我依家要努力工作同照顧三個小朋友，佢哋開始大個，所以依家可以平衡到工作同家庭。」

工作方面，除了減肥工作外，她亦繼續幕前主持工作，又預告將會有新挑戰，但未肯透露是甚麼，問到可是拍劇？她只謂任何機會都會珍惜。