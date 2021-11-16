着衣激戰　纏綿更瘋癲

其實激戰唔一定要剝光豬，好似日本AV嘅《着衣激戰系列》咁，女優着住衫上陣，唔單止令「互動」場面更添色彩，而且帶出連衫都除唔切就埋牙嘅激情感覺，令人睇得更加興奮！

引郎入室

由DAHLIA出品嘅《着衣巨乳誘惑鄰家人妻短時間出軌》中，男主角大雄出門嘅時候，遇見隔籬屋嘅爆乳人妻我妻里帆，兩人打個招呼之後開始熟落起嚟。有一日，里帆突然主動上門搵大雄傾訴心事，話被老公冷落，令佢空虛又寂寞，兩人傾傾吓就情不自禁生起慾念，繼而上床展開連場激戰！自此之後，里帆不時引郎入室鬼混，由於怕老公突然返屋企，所以激戰時唔會剝晒光豬，而且覺得着住衫曳曳更帶畀佢哋高潮快感。

冷衫配絲襪

喺Waap推出嘅《HYPER FETISH 着衣巨乳》入面，寶田萌奈美身材豐滿，胸前一對I奶更震撼視覺，不過佢就唔會一嚟就除晒衫，而係換上樽領冷衫配上黑色魚網絲襪上陣，為觀眾帶來另一番視覺享受。而着住衫演出，絕對唔會影響到萌奈美嘅發揮，招呼男優時就會拉起件衫表演胸夾功夫，之後再表演騎乘功夫，身上件衫完全無阻佢瘋狂騎乘，好彩對手都唔係弱雞男，一輪攻守後齊齊攀上高峰！

扮豬食老虎

Moodyz推出嘅《就這樣穿衣服被玩弄》，講述可愛美少女七澤米亞好鍾意着蘿莉服裝，予人天真無邪嘅感覺。事實上佢卻係姣到出汁，最鍾意扮可愛勾引男人去開房，其實佢嘅真面目係飢渴無比嘅猛獸！米亞三扒兩撥就幫男方剝衫，而佢就會着住蘿莉服上陣，以熟練舌技進攻男方各個敏感點，然後就移船就磡享受交歡之樂！不過一次激戰絕對滿足唔到米亞，跟住佢就會用高超技巧令對方爆發男之潮吹，咁先至令阿妹大滿足！

簡評

本仙覺得《着衣激戰系列》的確係幾好睇，亦可以幫助女優增強觀感。喺3部作品中，個人最鍾意我妻里帆主演嘅《着衣巨乳誘惑鄰家人妻短時間出軌》，因為里帆韻味迷人，身材相當激凸，換上便服做家務時，酥胸半露令人好興奮，加上佢喺床上表現肉緊，到達高潮時更出現痙攣，令床戰場面相當精彩，配合埋出軌情節，令人睇得更加過癮！